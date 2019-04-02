  • BIST 93.533
  • Altın 234,398
  • Dolar 5,6463
  • Euro 6,3188
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Üsküdar'da seçim kurulu önünde kavga: Polis havaya ateş açtı (video)

»
Üsküdar'da seçim kurulu önünde kavga: Polis havaya ateş açtı
Üsküdar'da seçim kurulu önünde kavga: Polis havaya ateş açtı (video)

Üsküdar'da ilçe seçim kurulu önünde bekleyenler arasında kavga çıktı. Polis havaya ateş ederek olayları yatıştırdı.

 

Üsküdar'da bulunan 3 ayrı sandık toplama merkezlerinden biri olan Üsküdar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bekleyen iki grup arasında kavga çıktı. Olay sonrası bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

 

'AK PARTİLİLER OYLARIN OLDUĞU OKULA GİRMEYE ÇALIŞTI' İDDİASI

Kavganın, AK Partililerin oyların olduğu bölgede okula girmeye çalışması sonucunda çıktığı iddia edildi. Ardından ise AK Partililerin, kendilerinin okula girişlerine engel olan kişilere saldırdığı belirtildi. Bazı kişiler üzerine çıkarak araçlara zarar verdi. Grup kavgaya devam edince polis havaya ateş ederek olayları yatıştırdı.

 

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk ret kararı Beyoğlu seçim kurulundan: AKP’den gelen soyut iddialar hiçbir delil ve belgeye dayanmıyor.02 Nisan 2019 Salı 16:41
  • Kardeş kavgası: AKP’nin kazandığı Aksaray’da MHP’den sonuçlara itiraz02 Nisan 2019 Salı 15:08
  • Odabaşı'ndan İmamoğlu'na: Özür dileriz başkan, 424 oy daha bulduk02 Nisan 2019 Salı 14:42
  • AA Müdürü: Ben kızıma da anlatamadım. Başımıza bir şey gelirse hayırlısı olsun02 Nisan 2019 Salı 13:58
  • Dilipak: Daha ilk günden uyarımı yapmıştım, "Belediyeler ile geldiniz, belediyeler ile gidebilirsiniz” diye02 Nisan 2019 Salı 13:43
  • FR: Türkiye'de tüm baskılara rağmen muhalefet ayakta02 Nisan 2019 Salı 13:40
  • AKP, İstanbul'u listeden çıkardı: "15 büyükşehir kazandık"02 Nisan 2019 Salı 12:55
  • ‘Sonuçlara itiraz’ mı AKP içi kavga mı?02 Nisan 2019 Salı 12:45
  • Kadıköy'de itiraz edilen sandıklar yeniden sayıldı: İmamoğlu'nun oyları arttı02 Nisan 2019 Salı 12:36
  • Ahmet Davutoğlu yeni partiyi kuruyor mu? Eski danışmanı açıkladı02 Nisan 2019 Salı 12:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti