Üsküdar'da seçim kurulu önünde kavga: Polis havaya ateş açtı (video)

Üsküdar'da ilçe seçim kurulu önünde bekleyenler arasında kavga çıktı. Polis havaya ateş ederek olayları yatıştırdı.

Üsküdar'da bulunan 3 ayrı sandık toplama merkezlerinden biri olan Üsküdar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bekleyen iki grup arasında kavga çıktı. Olay sonrası bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

'AK PARTİLİLER OYLARIN OLDUĞU OKULA GİRMEYE ÇALIŞTI' İDDİASI

Kavganın, AK Partililerin oyların olduğu bölgede okula girmeye çalışması sonucunda çıktığı iddia edildi. Ardından ise AK Partililerin, kendilerinin okula girişlerine engel olan kişilere saldırdığı belirtildi. Bazı kişiler üzerine çıkarak araçlara zarar verdi. Grup kavgaya devam edince polis havaya ateş ederek olayları yatıştırdı.