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Üsküp'te banka soygunu

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Üsküp'te banka soygunu
Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki bir bankanın çalışanı, banka kasasından 2 milyon İsviçre frangı ve 270 bin avro çalarak kayıplara karıştı.

Makedonya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nova Ljubljanska Bankasının (NLB) Üsküp'teki şubesinde çalışan 40 yaşındaki B.S'nin dün akşam saatlerinde banka kasasından 2 milyon İsviçre frangı ve 270 bin avro çaldığı ve ardından izini kaybettirdiği ifade edildi. Hırsızlık olayının, banka müdürü tarafından saat 17.00 sularında emniyete bildirildiği kaydedilirken, olaya ilişkin incelemenin tamamlandığı aktarıldı.

 

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