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Üsler bölgesindeki vakıf malları için hukuki girişim başlatıldı

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Birleşik Krallık arasında yapılan anlaşmaya itiraz ederek, İngiliz üsler bölgesindeki vakıf malların savunulması ve korunması için hukuki girişim başlattı.
Üsler bölgesindeki vakıf malları için hukuki girişim başlatıldı

Vakıflardan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu anlaşma “bölgedeki vakıf malları üzerinde hukuksuz  bir müdahale” olarak nitelendirildi, burada Evkaf’ın hak sahibi olduğunu kaydedildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Birleşik Krallık yetkililerine resmi yazı göndererek, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterileceğine, vakıf ruhuna uygun karar alınacağına inanç belirtti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, İngiliz Üsleri Yönetimi’ne gönderdiği resmi yazıda şunlar da kaydedildi:

“Birleşik Krallık ile Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 2014 yılında imzalanan anlaşma ve bu anlaşmayla ilgili son duyuru, Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin rızasını görmezden gelmektedir ve bu nedenle 1960 Kuruluş Antlaşması'nın ana felsefesini ihlal etmektedir.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Ağrotur ve Dikelya İngiliz Egemen Üs Alanları’nda bulunan binlerce dönüm tapulu vakıf taşınmazlarının mütevellisidir. Vakıf taşınmazları üzerinde yapılacak herhangi bir geliştirme için, geliştirmeyi yapacak kişilerin Evkaf İdaresi ile kira sözleşmesi imzalamaları ve kiralarını Evkaf İdaresine ödemeleri gerekmektedir.

Aksi takdirde Evkaf, uluslararası kanunlara göre vakıf taşınmazları üzerindeki geliştirmelere itiraz eder ve İngiliz makamlarını ve dâhil olan tüm makamlarına karşı hukuki tüm haklarını saklı tutar.”

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