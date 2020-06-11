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"Üsler konusunda Kıbrıs Türk halkının onayını almadan atılan adımlar doğru olmaz"

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Başbakan Ersin Tatar, "İngiltere’nin üsler konusunda Kıbrıs Türk halkı ve onun idarecilerinin onayını almadan atacağı herhangi bir adımın doğru olamayacağını” belirtti.
"Üsler konusunda Kıbrıs Türk halkının onayını almadan atılan adımlar doğru olmaz"

Başbakan Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile İngiltere arasında İngiliz Egemen Üsler Bölgelerinin askeri amaçlar haricindeki alanlarının sivil kullanıma açılması yönünde 2014'te yapılan anlaşmanın uygulama aşamasına gelindiği yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Başbakan açıklamasında şunları kaydetti:

“Kıbrıs’taki Egemen İngiliz üslerinin statüsü 1960 yılında Kıbrıs Türkleri ile Rumlarının eşit haklarla Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti’ni kurdukları süreçte Kıbrıs Türkleri, Kıbrıs Rumları, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından imza konulan uluslararası antlaşma ile belirlenmiştir.

Bu gerçek ortadayken İngiltere’nin Kıbrıs konusuyla doğrudan ilgili tarafların onayını almadan tek yanlı kararlar alıp uygulamaya koymaması gerekir.

Herkesin bildiği üzere Dikelya İngiliz üs sınırları içinde ikamet eden Kıbrıs Türkleri de vardır ve onların yasal temsilcisi, haklarının koruyucusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’dir.

Kıbrıs Türklerinin haklarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından korunması asla söz konusu olamaz.

Dolayısıyla İngiliz yetkililer tarafından bizimle müzakere edilmeden, alınan herhangi bir karar doğru değildir.

İngiliz yetkililer bir an önce doğru yoldan yürümeli ve nasıl ki biz Beyarmudu köyünü de içine alan bir imar planı söz konusu olduğunda kendileri ile bağlantı kurup, değerlendirmelerini almışsak onlar da bizimle temas etmeli, oldu bitti yaratmamalıdırlar.

Bilinmelidir ki Kıbrıs Türk tarafı olarak konuyu yakından takip etmeye devam edecek ve üs bölgesindeki kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın haklarını, hukuklarını sonuna kadar koruma gayreti içinde olacağız.”

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