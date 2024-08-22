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USS Wasp Türk donanması ile eğitim tatbikatları gerçekleştiriyor

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Bu ayın başlarında Limasol'a yanaşan ABD amfibi saldırı gemisi USS Wasp, Türk donanmasıyla eğitim tatbikatları gerçekleştirdi.
USS Wasp Türk donanması ile eğitim tatbikatları gerçekleştiriyor

USS Wasphad, kendi resmi sayfasından yaptığı sosyal medya paylaşımında USS Oak Hill'in yanı sıra Türk donanmasının amfibi hücum gemisi TCG Anadolu ve diğer Türk donanma gemisi TCG Gökova ile birlikte ortak tatbikatlara katıldığını duyurdu.

Tatbikatlar 13 Ağustos ve 17 Ağustos tarihleri arasındaUSS Wasp'ın sosyal medya sayfasında tatbikatın "deniz güvenliğine yönelik kalıcı işbirliği ve karşılıklı bağlılığın bir göstergesi olarak" gerçekleştirildiği belirtildi. Sayfada "İyi gemiler ve ahşap (sic) gemiler, denizde seyreden gemiler vardır, ancak en iyi gemiler dostluklardır ve her zaman öyle kalsınlar" denildi.

USS Wasp'ın Kıbrıs'taki varlığı adada siyasi bir tartışmaya yol açmış, muhalefet partisi Akel hükümeti "yabancı askeri güçlerin adamızda yoğunlaşmaya devam etmesine" rıza göstererek Kıbrıs'ı aşırı derecede artan gerilimin ortasına sürüklemekle suçlamıştı. Daha önce de geminin varlığına karşı Limasol'un merkezinde küçük bir protesto gösterisi düzenlenmişti.

Daha önce Limasol'un merkezinde geminin varlığına karşı küçük bir protesto gösterisi düzenlenmişti. ABD'nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie Fisher geminin "uzun zamandır planlanan ABD-Kıbrıs ortaklık faaliyetlerini desteklemek üzere" Limasol'a yanaştığı konusunda güvence verdi. "Ziyaret, ABD'nin kilit ortaklarıyla birlikte bölgesel gerilimi azaltmak ve kriz halindeki sivilleri desteklemeye hazır olmak için tüm çabalarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor" dedi.

Savunma Bakanı Vasilis Palmas da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, hükümetin durumu ele alış biçimini eleştiren "bazı yayınlardan ve bazı siyasi partilerden" duyduğu "üzüntüyü" dile getirdi. "Kınanacak hiçbir şey yok, hiçbir hata yok, biz uluslararası toplum içinde tanınmış, demokratik, modern bir devletiz ve sorunlar ortaya çıktığında hazır olmak amacıyla tatbikatlar yapmak için her türlü hakka, devredilemez hakka sahibiz," dedi.

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