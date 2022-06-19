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Üst düzey İngiliz general uyardı: Savaşa hazırlanın!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'i hedef alan tarihi konuşmasının yankıları sürerken, tehdidin ardından İngiltere'de orduya 'savaşa hazırlanın' talimatı verildiği ortaya çıktı.
Üst düzey İngiliz general uyardı: Savaşa hazırlanın!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 116’ncı gün geride kalırken, İngiliz ordusunun komutanı General Sir Patrick Sanders’in birliklerine, Putin’in ordularını savaşmaya ve yenmeye hazırlanmalarını söylediği ortaya çıktı.

Sanders, Üçüncü Dünya Savaşı çıkmasının olası olduğunu belirtirken, “Rusya’ya karşı savaşmaya ve onu yenmeye hazırlanın mesajı” yayınladı.

Sanders, birliklerine bir mesaj göndererek, ‘1941’den beri Avrupa’da kıtasal bir gücü içeren bir kara savaşının gölgesinde Ordunun komutasını üstlenen ilk Genelkurmay Başkanıyım… Rusya’dan gelen kalıcı tehdit, yeni bir güvensizlik dönemine girdiğimizi gösteriyor.
Ordumuzu olabildiğince etkili hale getirmek benim tek görevim. Bu zamanı ve fırsatı değerlendirmeliyiz.” dedi.

Cyberwar expert General Sir Patrick Sanders appointed to most senior role in the Army

General Sir Patrick Sanders

PUTİN’İN TEHDİDİNİN ARDINDAN GELDİ

İngiliz generalin mesajı Putin’in NATO ülkelerini tehdit etmesinin ardından geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’daki devletler için ‘Onlar tarihi Rusya’nın bir parçası’ demişti.

Putin, bu açıklamayı, Doğu Ukrayna’da kendi kendini ilan eden halk cumhuriyetleri Donetsk ve Luhansk’ı tanımadığını sansasyonel bir şekilde ilan eden Kazak Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev’in sözlerinin ardından yapmıştı.

Dış Politika Araştırma Enstitüsü’nden Maximilian Hess, İngiliz The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, Putin’in Tokayev’e verdiği cevabın ‘açık bir tehdit’ olduğunu söyledi.

SPIEF konferansında uzun bir konuşma yapan Putin, ABD’yi ‘Tanrı’yı ​​oynamakla’ ve Batı yaptırımlarının Rusya ekonomisi üzerindeki etkisini görmezden gelirken ülkelere ‘sömürgeler’ gibi davranmakla suçladı.

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