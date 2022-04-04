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Üst düzey isimler, “Ukrayna, Putin’in son savaşı olmayacak” dedi, sıradaki planlarına dikkat çekti

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Üst düzey isimler, “Ukrayna, Putin’in son savaşı olmayacak” dedi, sıradaki planlarına dikkat çekti
Üst düzey isimler, “Ukrayna, Putin’in son savaşı olmayacak” dedi, sıradaki planlarına dikkat çekti

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 40’ıncı güne girilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşı Ukrayna sınırlarına taşıyabileceği korkusu hala tüm dünyada etkisini hissettiriyor. Konuyla ilgili Eski bir NATO komutanı Wesley Clark ve sürgündeki Rus oligark Mihail Khodorkovsky’den dikkat çeken iddialar geldi.

Rusya’nın askeri geçmişi, izlediği politikalar de hatta Putin konusunda uzman olan isimler ABD merkezli CNN International’a yaptıkları açıklamada, Putin’in Ukrayna’daki savaşındaki bir sonraki adımın Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya’nın işgali olabileceğini söyledi.

Khodorkovskiy, “Putin’in kafasında sadece Ukrayna değil savaş var öncelikle bunu anlamalıyız. O, ABD ve NATO ile savaş halinde bunu defalarca dile getirdi.” dedi.

Armed Russian police raid offices of Putin critic Mikhail Khodorkovsky | Reuters.com

Sürgündeki Rus oligark Mihail Khodorkovsky

RUS TOPLUMUNDA PROPAGANDALAR BAŞLADI

 

Eski bir petrol kralı olan Khodorkovsky, 2003 yılına kadar Rusya’nın en zengin adamı olarak tanınıyordu. Ancak Putin’e ters gittiği noktada başı derde girdi ve mali suçlamalar yüzünden dokuz yıl hapse mahkum edildi. 2013’te serbest bırakıldığında da Putin’e karşı muhalif isimlerden biri oldu.

Khodorkovsky, “Putin’in propagandacıları, Rus toplumunu NATO ülkelerine yönelik bir saldırıya hazırlamaya şimdiden başladılar. Sürekli bundan bahsediyorlar.” dedi. Rus oligark, Rusya’daki kamuoyunun da buna hazırlandığını öne sürdü.

‘EMİNİM Kİ BU SON SAVAŞI OLMAYACAK’

Geçen ayın başlarında Khodorkovsky, Ukrayna’nın işgalinin Putin hükümetini sona erdireceğini tahmin ettiğini ancak, Ukraynalılar işgale direnince Putin’in “çıldırdığı” ve saldırılarını artırabileceği endişesi taşıdığını dile getirdi.

Khodorkovsky, “Putin Ukrayna’da kazandığına karar verirse, bunun son savaşı olmayacağına eminim. Bir sonraki adımı Baltık ülkeleri olacak.” dedi.

Estonya, Letonya ve Litvanya’nın da bulunduğu Baltık ülkeleri NATO üyesi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin hemen ardından, “ABD’nin NATO topraklarının her bir karışını savunacağını” söylemiş ve bölgeye Amerikan birliklerini sevk etmişti.

Kosovo: Company Linked to Wesley Clark Granted Coal Rights

Eski bir NATO komutanı olan emekli general Wesley Clark

‘PUTİN’İN DERDİ NATO’YU PARÇALAMAK’

Eski bir NATO komutanı olan emekli general Wesley Clark da Khodorkovsky ile aynı korkulara sahip olduğunu açıkladı. Clark, CNN’e verdiği ayrı bir röportajda, Putin’in Ukrayna’ya saldırmaktaki asıl hedeflerinin “Doğu Avrupa üzerinde kontrol sağlamak” ve Batı askeri ittifakını “parçalamak” olduğu konusunda uyardı. Clark, Batı’yı Kiev yönetimine silah desteğini artırmaya çağırırken, “Ukrayna’yı istiyor. Sonra Baltık devletlerini istiyor. Doğu Avrupa üzerinde kontrol istiyor. NATO’yu parçalamak istiyor ve ABD’yi uzaklaştırmak istiyor.” dedi.

Daha önce 1997’den 2000’e kadar NATO’nun Avrupa’daki en yüksek müttefik komutanı olarak görev yapan Clark, Putin’in “uluslararası sistemi bozmaya” ve Batı’yı “duygusal olarak” ve “ahlaki olarak silahsızlandırarak” hırslarının gerçekleşeceğine inandırmaya çalıştığını da öne sürdü.

BATI’YA ÇAĞRIDA BULUNDU

Clark, “Ukrayna sadece şu anki savaş alanı. Ancak Ukraynalılar bu savaş alanında Rusya’yı yenerse her şey değişir. Dolayısıyla NATO’yu korumanın en iyi yolu, bu sistemi korumanın en iyi yolu, Ukrayna’ya ihtiyacı olduğunu söylediği yardımı vermek ve Rusya’ya karşı savaş alanında üstünlük sağlamalarına yardımcı olmaktır” dedi.

Emekli general, Rus kuvvetlerinin bir sonraki adımının, Donbas bölgesine Ukraynalı birliklerin girmesini engellemek için, Dnipro şehrini ele geçirmek olduğunu da iddia etti. Clark, Rusya’nın Dnipro’ya ilerlemesini engellemek için Ukrayna’nın ABD’nin şimdiye kadar sağladığının ötesinde “ağır savaş ekipmanına” ihtiyacı olacağını söyledi.

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