Üst düzey kaynaklardan Türkiye iddiası: Son dakika anlaşması masada

Bu hafta bütün dünyanın gözü kulağı İspanya'nın başkenti Madrid'de... Yarın başlayacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde üst düzey Türk ve Batılı diplomatlar isimlerini açıklamadan bazı iddia ve kulisleri paylaştı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 24 Şubat’tan beri devam ederken bu hafta gözler İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO Liderler Zirvesi’nde… Yarın başlayacak zirvenin birçok gündem maddesi bulunsa da masaya yatırılacak en büyük konu İsveç ve Finlandiya’nın üyelik süreci ve Türkiye’nin bu adımı veto etmesi olacak.

Hem NATO’nun geleceğini şekillendirecek hem de Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını değiştirebilecek potansiyele sahip olan bu konu Madrid’de yoğun bir şekilde görüşülecek. Yarın başlayacak 3 günlük zirve öncesinde Türk yetkililer ve Batılı diplomatlar gündemi değerlendirerek bazı iddia ve kulis bilgilerini kamuoyu ile paylaştı.

“TÜRKİYE SÜRECİ UZATMAYA HAZIR”

İngiliz haber ajansına konuşan yetkililer bu haftaki görüşmelerde Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğine karşı duruşunun değişmesinin düşük bir ihtimal olduğunu söyledi. Reuters’a konuşan dört kaynak, “Türk müzakereciler yabancı müttefiklerinin talep ettiği son başvuru tarihleri konusunda endişeli değil. Eğer kuzey ülkeleri silah ambargosunu bırakmaz ve terör gruplarına baskıyı artırmazsa aylarca bu süreci uzatmaya hazırlar” dedi.

Konuyla ilgili bir yetkili, NATO yetkilileri ile Finlandiya-İsveç-Türkiye arasında gerçekleşen görüşmenin taslak metninde Türkiye’nin özellikle İsveç’te ülkede yaşayan terör örgütü üyelerinin iadesini istediğinin yer aldığını aktardı. Öte yandan yetkililer ve diplomatlar, NATO Liderler Zirvesi’nde bir son dakika anlaşmasının da olabileceğinin sinyalini verdi.

“TÜRKİYE’NİN TALEPLERİ BUHAR OLDU”

Öte yandan üç ülke arasındaki görüşmelere yakın olan ve ismini açıklamayan bir yetkili de Türkiye’nin taleplerinin sayıca azaldığını, “buhar oldu” sözleriyle belirtirken fakat buna rağmen İsveç ve Finlandiya’nın bunlara taahhüt vermediğini dile getirdi. Bu talepler arasında bir NATO partneri olarak silah ticaretine onay verilmesi, bazı terör gruplarının tanınması ve bazı terör örgütü üyelerinin iadesinin yer aldığı da belirtildi.

Reuters, gelecek yıl yapılması planlanan seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu süreci değerlendirebileceğini de yazdı. Konuyla ilgili Reuters’a konuşan Batılı bir diplomat, “Erdoğan sonunda bu iki ülkenin üyelik sürecini destekleyecek ve seçmenine karşı bir zafer gibi lanse edecek. Fakat bu sorun seçimler yaklaşırken ve NATO müttefikleri giderek rahatsız olurken birkaç ay daha sürebilir” yorumunu yaptı.