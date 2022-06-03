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Üst düzey Türk yetkili konuştu: Gözler Lavrov’un ziyaretinde

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Üst düzey bir Türk yetkili, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un gelecek hafta Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretinde Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl ihracatı yapabilmesine yönelik planda ilerleme beklediklerini söyledi.
Üst düzey Türk yetkili konuştu: Gözler Lavrov’un ziyaretinde

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 100 gündür devam ederken diplomasi çalışmaları da devam ediyor…

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, gelecek hafta Türkiye’ye gelmeyi planlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un ziyaretine odaklanıldığını söyledi.

Savaş devam ederken Ukrayna’nın Karadeniz limanlarından tahıl ihracatı yapabilmesine yönelik planda gelecek hafta bir ilerlemenin beklenildiği belirtildi. Yetkili, Moskova ve Kiev’in bu tahıl koridoru konusunda şartları bulunsa da çözüme ulaşmak istediklerini söyledi.

Tarım ürünleri için ödeme mekanizmaları gibi engeller devam etse de, yetkili Moskova’nın daha fazla olumlu adım atabileceğini ifade etti.Rusya savunma bakanlığı dün Ukrayna’dan tahıl taşıyan gemilerin güvenliklerini sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı.

“BAZI TEKNİK SORUNLAR VAR”

Savaşın başladığı 24 Şubat’tan beri Ukrayna’nın Karadeniz limanındaki tahıl ticareti askıya alınmış ve 20 milyon tondan fazla tahıl silolarda kalmıştı. Savaş küresel gıda krizini de tetiklerken, gıda ve gübre fiyatları da artmıştı.

İsmini açıklamayan yetkili, “Türkiye bir süredir taraflarla görüşmeye devam ediyor. Rusya’nın bazı talepleri var fakat bir ilerleme bekliyoruz. Rusya da Ukrayna ve diğer ülkeler gibi bu sorunun çözülmesini istiyor” dedi. Türk yetkili bazı teknik ve zorlayıcı sorunlar olduğunu aktarırken bunlar arasında ürünlerin satışı ve para transferi gibi konular olduğunu da belirtti.

Rusya ve Ukrayna küresel tahıl tedarikinin yaklaşık 3’te 1’ine sahipken Rusya aynı zamanda en büyük gübre üreticisi olarak da öne çıkıyor. Ukrayna ise mısır ve ayçiçeği yağında baskın bir ülke konumunda.

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