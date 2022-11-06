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Üst düzey Yunan yetkiliden uyarı: Savaşa doğru gidiliyor

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Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim devam ederken Yunanistan'ın eski savunma bakanı Evangelos Apostolakis açıklamalarda bulundu.
Üst düzey Yunan yetkiliden uyarı: Savaşa doğru gidiliyor

Türkiye ile Yunanistan arasında son aylarda devam eden gerilim devam ediyor… İki ülke de 2023’te sandığa gitmeden önce taraflar arasında tansiyon hızla yükselirken Yunanistan’ın önde gelen isimlerinden biri dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Yunanistan’ın eski savunma bakanı ve genelkurmay başkanlığı onursal başkanı Evangelos Apostolakis katıldığı bir etkinlikte konuştu. İki ülke arasındaki en kötü senaryoya hazır olunması gerektiğini ve bu gerilimin savaşı tetikleyebileceğini söyleyen Apostolakis, “Yunan halkı tarih boyunca karşılaşılan zorluklara yanıt vermiştir. Herkes, dostlarımız ve muhalefet savaş riskinin farkında olmalı” yorumunu yaptı.

Yunan adalarının kıta sahanlığının artırmanın önemli bir taktik olacağını söyleyen Apostolakis, “Yunanistan başka bir ülkenin meclisi karar aldı diye egemenliğini değiştirecek değil. Girit’teki kıta sahanlığını 12 mile çıkarmak harika bir yasal cevap olur” ifadesini kullandı. Apostolakis, Türkiye ile görüşmelerde 12 mil konusunun sürekli masada olması gerektiğinin de altını çizdi.

Yunan yetkili Ankara’ya da seslenerek, “Ankara’dakiler, Atina’da hiçbir hükümetin, hiçbir partinin ve kimsenin uluslararası yasalarla sağlanmış egemenlik haklarından vazgeçmeye niyeti olmadığını bilmeli” dedi.

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