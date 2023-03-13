  • BIST 5.387,18
  • Altın 1144.912
  • Dolar 18.9741
  • Euro 20.3535
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAHatay ve Malatya'da Deprem

Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında toplandı.

» »
Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında toplandı.
Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında toplandı.

Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında toplandı.

 

Toplantıya; Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Başsavcı Sarper Altıncık ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun katıldı. Toplantıda güncel siyasi konular ele alındı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5 ithal, 1 yerli üründe kalıntı12 Mart 2023 Pazar 23:13
  • Prof. Dr. Ortaylı: “KKTC’den çocuklarımızın vefatının acısını yaşıyoruz”12 Mart 2023 Pazar 23:08
  • Altuğra:Kalp Damar Cerrahisi (KVC ) servisi tadilatında son aşamaya gelindi12 Mart 2023 Pazar 19:41
  • Prof. Dr. Ortaylı KKTC’de... Ortaylı bugün saat 17.30'da BRT özel yayına katılacak12 Mart 2023 Pazar 17:16
  • “Şampiyon Melekler Takımı Anı Bisiklet Sürüşü” yapıldı12 Mart 2023 Pazar 16:34
  • Şampiyon melekler için anı ormanı12 Mart 2023 Pazar 16:28
  • Sanayi bölgelerindeki sorunların çözümü için yeni bir Organize Sanayi Bölgeleri Yönetim Kurulu oluşturuldu12 Mart 2023 Pazar 14:24
  • Meclis yarın toplanacak12 Mart 2023 Pazar 14:02
  • Rogers: Hükümet Eliyle Çevre Katliamına Tamam mı, Devam mı?12 Mart 2023 Pazar 13:29
  • İsias Otel’den karot örnekleri alındı12 Mart 2023 Pazar 12:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti