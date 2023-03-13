Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında toplandı.
Toplantıya; Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Başsavcı Sarper Altıncık ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun katıldı. Toplantıda güncel siyasi konular ele alındı.
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