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Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çağrısıyla toplandı

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Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında toplandı.
Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çağrısıyla toplandı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar'ın çağrısıyla Cumhurbaşkanlığı'nda  yer alan toplantı 4 oturum halinde yapıldı.

Açıklamaya göre toplantıya katılan kişiler şunlar:

“Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Mesut Ener, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Kasım Kuni, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Cumhurbaşkanlığı Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar ve Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak”.

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