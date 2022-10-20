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Üst Koordinasyon Kurulu toplandı

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Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın çağrısıyla toplandı
Üst Koordinasyon Kurulu toplandı

Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı.

Üç oturumda gerçekleşen toplantıya; Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Başsavcı Sarper Altıncık, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı Özlem Demir, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı Zerrin Kandemir, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı M. Mesut Ener, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Halil Sakallı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Növber Ferit Vechi, Cumhurbaşkanlığı Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, TCBE Müsteşarı Mehmet Lütfi Behlül ve Raportör Seher Akbatur katıldı.

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