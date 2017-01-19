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Üst üste yaşanan depremlerde bir kişi enkaz altında kalarak öldü

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Üst üste yaşanan depremlerde bir kişi enkaz altında kalarak öldü
İtalya'nın orta kesiminde dün yaşanan 4 depremde bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalyan basınında, geçen yıl ağustos ayında deprem nedeniyle 300 kişinin yaşamını yitirdiği bölgede dün yerel saatle 10.25'te 5,1; 11.15'te 5,5; 11.25'te 5,4 ve 14.34'te 5,1 büyüklüklerinde oluşan yer sarsıntılarının ardından yaşananlarla ilgili haberlere yer verildi.

Buna göre, arama kurtarma ekipleri Castel Catagna beldesinde enkaz altında kalan 83 yaşındaki bir erkeğin cesedine ulaştı.

Castiglione Messer Raimondo beldesinde de itfaiye ekipleri bir anne ve çocuğunu enkaz altından kurtardı.

OTELE ÇIĞ DÜŞTÜ

Gün boyu depremlerle sarsılan ülkede, Pescara kentinin batısındaki Rigopiano mevkisinde bulunan Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort'a hava koşulları ve sismik hareketlerinin tetiklemesiyle oluştuğu tahmin edilen çığ düştü.

Haberi Facebook'taki kişisel hesabından duyuran Pescara Valisi Antonio Di Marco, "Ne yazık ki korkunç bir trajedi yaşandı. Öyle görünüyor ki kurbanlar var ama bunu doğrulama ihtiyacı var." mesajını paylaştı.

Deniz seviyesinden bin 200 metre yüksekliğindeki otele dün kayıt yaptıran 20 kişi ve otel çalışanı olduğu belirtildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bu bölgede kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Çığ düşmesi olayını, otel dışında olan iki kişinin cep telefonlarından acil numaralara SMS göndererek haber verdiği aktarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin, bölgede mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarıştığı vurgulandı.

Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin çığ nedeniyle bölgeye ulaşmasının zorluğuna dikkat çekilerek, bunun saatler alabileceği kaydedildi.

Bu arada, deprem bölgesindeki çetin kış koşulları ve kar yağışı, ekiplerin yardım ulaştırmasını güçleştiriyor. Olumsuz hava koşulları yüzünden bölgede binlerce kişi elektriksiz kaldı.

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