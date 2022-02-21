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Üst Üste Yatıyorlar, Aç Ve Susuz Kaldılar: Rusya Sınırda Askerlerini Unuttu Mu

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Üst Üste Yatıyorlar, Aç Ve Susuz Kaldılar: Rusya Sınırda Askerlerini Unuttu Mu?
Üst Üste Yatıyorlar, Aç Ve Susuz Kaldılar: Rusya Sınırda Askerlerini Unuttu Mu

Dolbino Tren İstasyonu'nda oldukça zor koşullarda oldukları görülen 100'ü Rus askerinin görüntüleri, Rusya sınırda asker mi unuttu sorusunu akla getirdi. Aç ve susuz kaldıkları iddia edilen askerlerin kendi ihtiyaçlarını kendilerinin görmek zorunda kaldığı da iddialar arasında yer aldı.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden kriz, tüm dünyanın dikkatini bu bölgeye çevirmesine neden oldu. ABD her fırsatta Rusya'nın saldırıya geçeceğini açıklarken, Ruslar ise böyle bir planlarının olmadıklarını ifade ediyor. Ancak bu açıklamalarına rağmen Ukrayna sınırına yığınak yapan Rusya, dünyanın gündeminden düşmüyor.

 

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Öte yandan Rus askerlerine ait sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar dikkat çekti. Rusya'nın elit motorize birliğinde bulunan 100'den fazla askeri, Ukrayna sınırının hemen dibindeki Veselaya Lopan kasabasındaki Dolbino tren istasyonunda yerlerde yatarken görüntülendi. Bu kareler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Ukrayna sınırındaki Rus askerlerine ait görüntü sosyal medyada paylaşıldı! Durumları içler acısı

AÇ VE SUSUZ OLDUKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

İddiaya göre 2'nci Motorize Piyade Birliği'ne bağlı askerlere yiyecek verilmedi. Aralarında sözleşmelilerin de bulunduğu askerler kendi yiyeceklerini kendileri satın aldı ancak bir süre sonra paraları tükendi. Ardından kasaba sakinleri askerlere yiyecek ve su getirmek zorunda kaldı.

Ukrayna sınırındaki Rus askerlerine ait görüntü sosyal medyada paylaşıldı! Durumları içler acısı

RUSYA, ASKERLERİNİ UNUTTU

Rus medyası, tren istasyonuna getirildikten sonra subaylar tarafından terk edilen askerlerin 'unutulduğunu' yazdı. İstasyondaki askerler pazar akşamı Rus ordusu tarafından başka bir bölgeye taşındı.

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