  • BIST 96.161
  • Altın 232,346
  • Dolar 5,6232
  • Euro 6,3061
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Usta oyuncu kadrosuyla “Bavul” DAÜ’de tiyatro severlerle buluştu

» »
Usta oyuncu kadrosuyla “Bavul” DAÜ’de tiyatro severlerle buluştu
Usta oyuncu kadrosuyla “Bavul” DAÜ’de tiyatro severlerle buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, Osman Genç’in yapımcılığını gerçekleştirdiği, Levent Tülek’in ise uyarladığı ve yönettiği, oyuncu kadrosunda sahnelerin usta isimlerinden Bekir Aksoy, Çiçek Dilligil, Mert Asutay ve Yasemin Hadivent’i barındıran “Bavul” isimli tiyatro oyunu, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelendi. Katılımın oldukça yoğun olduğu oyunda salonu DAÜ’lü öğrencilerin yanı sıra, Gazimağusa halkından izleyiciler tamamıyla doldurdu. Oldukça keyifli geçen tiyatro oyununda izleyiciler bol bol kahkahalara boğuldu.

 

“Her Yaştan İnsan Gülebilir”

DAÜ TV’ye konuşan Bekir Aksoy, oyunun oldukça esprili ve renkli olduğunu ve her yaştan insanın gülebileceğini belirtti. DAÜ’ye 8 sene önce Selçuk Yöntem ve Tarık Ünlüoğlu ile birlikte geldiğini ifade eden Aksoy, ikinci gelişinde kampüsün çok daha güzel bir hale geldiğini vurgulayarak, “DAÜ’nün yapı olarak çok doğru bir sistemi var. Gittikçe geliştiğini ve modernleştiğini görüyoruz” dedi. Tiyatro oyunu “Bavul” hakkında bilgi veren Aksoy, “Bavul aslında herkesin başına gelebilecek bir olayı anlatıyor. Bir kadın ve adamın bavulları havaalanında karışıyor ve hikaye başlıyor. İnsan ilişkileri, gönül ilişkileri, o yanlış anlaşılmalar ile çok keyifli ve eğlenceli bir oyun” diye konuştu.

 

“DAÜ’de Okuyan Öğrenciler Çok Şanslı”

Çiçek Dilligil de DAÜ’ye ilk kez geldiğini belirterek, “Çok güzel komplekslere sahip olan bir okul. Burada okuyan öğrenciler çok şanslı” dedi. Dilligil, “Bavul” ile ilgili olarak ise, “Oynadığım karaktere bayılıyorum. Sam Bobrick her zaman kadın karakterleri harika yazar. Yönetmenimiz Levent Tülek’in de uyarlamasıyla birlikte karakter muhteşem oldu. Bütün kadınlar kendilerinden bir şeyler buluyorlar. Bavul’u yurtdışında da oynayacağız. Kıbrıs bizim ilk adımımız oldu. Bundan sonra Avrupa’ya gideceğiz. Tiyatroyu sevmekle kalmayın, tiyatroya gidin. Çünkü tiyatro sizler gittikçe yaşayacak” şeklinde konuştu.

 

“Bavul”un usta oyuncuları ve ekibi, oyun öncesinde DAÜ Rektörlüğü’nü ziyaret etti. Oyuncuları, DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu makamında misafir etti. Prof. Dr. Oğurlu, “Bavul” ekibine davetlerini kırmayarak KKTC’ye geldikleri ve bu güzel oyunu sergilediklerinden dolayı teşekkür ederek Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ-PDRAM “Yaşlılık Dönemi ve Hakları” üzerine seminer verdi02 Nisan 2019 Salı 14:32
  • DAÜ-SEM ile Turizm Fakültesi’nden yemek kursları01 Nisan 2019 Pazartesi 14:55
  • DAÜ İletişim Fakültesi 7. Kariyer Günleri Etkinliğini gerçekleştirdi01 Nisan 2019 Pazartesi 14:29
  • DAÜ 55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri tamamlandı29 Mart 2019 Cuma 17:21
  • DAÜ-KAEM ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nden panel29 Mart 2019 Cuma 17:19
  • DAÜ, “3. Sosyal Medya ve Marka Haftası”na hazırlanıyor29 Mart 2019 Cuma 16:59
  • DAÜ’de görkemli Yemen Gecesi28 Mart 2019 Perşembe 15:41
  • Dünyaca ünlü tasarımcı Ginette Caron DAÜ’de öğrencilerle bir araya geldi28 Mart 2019 Perşembe 15:01
  • “Fetine’yi Ararken” belgeseli DAÜ’de izleyiciyle buluştu27 Mart 2019 Çarşamba 16:05
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan Down Sendromu Farkındalık Etkinliği27 Mart 2019 Çarşamba 13:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti