Usta oyuncu kadrosuyla “Bavul” DAÜ’de tiyatro severlerle buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, Osman Genç’in yapımcılığını gerçekleştirdiği, Levent Tülek’in ise uyarladığı ve yönettiği, oyuncu kadrosunda sahnelerin usta isimlerinden Bekir Aksoy, Çiçek Dilligil, Mert Asutay ve Yasemin Hadivent’i barındıran “Bavul” isimli tiyatro oyunu, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelendi. Katılımın oldukça yoğun olduğu oyunda salonu DAÜ’lü öğrencilerin yanı sıra, Gazimağusa halkından izleyiciler tamamıyla doldurdu. Oldukça keyifli geçen tiyatro oyununda izleyiciler bol bol kahkahalara boğuldu.

“Her Yaştan İnsan Gülebilir”

DAÜ TV’ye konuşan Bekir Aksoy, oyunun oldukça esprili ve renkli olduğunu ve her yaştan insanın gülebileceğini belirtti. DAÜ’ye 8 sene önce Selçuk Yöntem ve Tarık Ünlüoğlu ile birlikte geldiğini ifade eden Aksoy, ikinci gelişinde kampüsün çok daha güzel bir hale geldiğini vurgulayarak, “DAÜ’nün yapı olarak çok doğru bir sistemi var. Gittikçe geliştiğini ve modernleştiğini görüyoruz” dedi. Tiyatro oyunu “Bavul” hakkında bilgi veren Aksoy, “Bavul aslında herkesin başına gelebilecek bir olayı anlatıyor. Bir kadın ve adamın bavulları havaalanında karışıyor ve hikaye başlıyor. İnsan ilişkileri, gönül ilişkileri, o yanlış anlaşılmalar ile çok keyifli ve eğlenceli bir oyun” diye konuştu.

“DAÜ’de Okuyan Öğrenciler Çok Şanslı”

Çiçek Dilligil de DAÜ’ye ilk kez geldiğini belirterek, “Çok güzel komplekslere sahip olan bir okul. Burada okuyan öğrenciler çok şanslı” dedi. Dilligil, “Bavul” ile ilgili olarak ise, “Oynadığım karaktere bayılıyorum. Sam Bobrick her zaman kadın karakterleri harika yazar. Yönetmenimiz Levent Tülek’in de uyarlamasıyla birlikte karakter muhteşem oldu. Bütün kadınlar kendilerinden bir şeyler buluyorlar. Bavul’u yurtdışında da oynayacağız. Kıbrıs bizim ilk adımımız oldu. Bundan sonra Avrupa’ya gideceğiz. Tiyatroyu sevmekle kalmayın, tiyatroya gidin. Çünkü tiyatro sizler gittikçe yaşayacak” şeklinde konuştu.

“Bavul”un usta oyuncuları ve ekibi, oyun öncesinde DAÜ Rektörlüğü’nü ziyaret etti. Oyuncuları, DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu makamında misafir etti. Prof. Dr. Oğurlu, “Bavul” ekibine davetlerini kırmayarak KKTC’ye geldikleri ve bu güzel oyunu sergilediklerinden dolayı teşekkür ederek Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu.