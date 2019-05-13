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Usta sanatçı Ayla Algan DAÜ’ye konuk oldu

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Usta sanatçı Ayla Algan DAÜ’ye konuk oldu
Usta sanatçı Ayla Algan DAÜ’ye konuk oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, tiyatro sanatçısı, sinema oyuncusu ve şarkıcı Ayla Algan, DAÜ’lü öğrenciler ve sevenleriyle buluştu. Başarılarla dolu sanat hayatını gerçekleştirdiği söyleşide katılımcılarla paylaşan Ayla Algan’a ilgi oldukça yoğun oldu.

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İlk Başrol Tecrübesini Anlattı

Söyleşi, 1966 yapımı,  uluslararası alanda ödüllü film olan “Ah Güzel İstanbul”dan bir kesitin katılımcılara izletilmesiyle başladı. Başrollerini Sadri Alışık ile paylaştıkları filmle, İtalya-San Remo’da 10.Uluslararası Bordighera Gülmece Filmleri Şenliği’nde “Gümüş Ağaç” ödülü aldıklarını dile getiren usta sanatçı Algan, “Bu film benim tiyatrodan sonra sinemada ilk kez başrol oynadığım filmimdir. O yıllarda Avrupa ve Amerika’da renkli filmler çekiliyordu. Yeşilçam’ın ise parası yoktu. Bizim filmimiz renkli olsaydı birinciliğin de ötesinde bir dereceyle taçlandırılacaktı. Ancak görüntü yönetmenimizin filmi çektiği siyah-beyaz kamerası, renkliden çok daha iyiydi bence. Netice itibariyle Fellini gibi uluslararası usta yönetmenlerle yarıştığımız bir alanda önemli bir başarıya imza attık” dedi.

 

“Sinema Oyunculuğu Tiyatroya Benzemiyor”

Sinema ve tiyatronun yanı sıra, Yunus Emre’nin şiirlerini Almanca, Fransızca, İngilizce olarak şiirli-şarkılı okuyarak dünyaya tanıtan Algan, 1972’den sonra şarkı söylemeye başladığını ifade etti. Algan, Ah Güzel İstanbul filminde oynadığı Ayşe karakterinin şöhretini parlatan Şehnaz Longa’yı ise en güzel parçası olarak niteleyerek, dünyaca beğenilmiş bir klasik olduğunu belirtti. Sözlerine sinema oyunculuğunun tiyatro oyunculuğuna benzemediğini ifade ederek devam eden Algan, montajlı oyunculuğun sinema için önemini vurguladı. Ayrıca eğitim çalışmalarında varlık biliminin önemine de değinen Algan, bu noktada İstanbul Drama Sanat Akademisi’nde yapmış olduğu eğitimlerde müfredatlarını Hegel felsefesi ile başlattığını belirtti.

 

“Aç Kalsam Dahi Kötü Reklamda Oynamam”

Usta sanatçı Algan, sanat yaşantısı boyunca bugüne dek sadece bir reklamda oynadığını, onu da topluma faydası dokunacağı için seçtiğini belirterek, “Aç kalsam dahi kötü reklamda, topluma olumsuz etki edecek kötü bir rolde oynamam” dedi. Algan, sanatın kendisi için hobi ile başladığına da değinerek, insanların hobilerini geliştirerek meslek haline getirdiklerinde kendilerini mutlu edecek doyumlar kazandığını belirtti. Bu noktada DAÜ’lü öğrencilere tavsiyelerde bulunan Algan, “Günlük hayatınızda hobileriniz varsa onların üzerine gidin, öğrenin ve kendinizi geliştirin. Bunu yaparken de eksikliklerinizin farkına varın ve vazgeçmeyin” dedi. Sanat bilgisinin oldukça ciddi bir iş olduğuna da değinen Algan, bunun tıpkı bir mühendislik gibi olduğunu da sözlerine ekledi. Söyleşi, DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahire Özad tarafından, usta sanatçı Ayla Algan’a günün anısına hediyesinin verilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

 

DAÜ Rektörlüğü’ne Ziyaret

Ünlü sanatçı, söyleşi öncesinde DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu’yu makamında ziyaret etti. Söz konusu ziyarette DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahire Özad da hazır bulundu. Prof. Dr. Oğurlu, ünlü sanatçı Ayla Algan’a davetlerini kırmayarak üniversiteye geldikleri için teşekkür etti ve Gazimağusa’nın simgesi olan karga heykelciği takdiminde bulundu. Algan da DAÜ’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) olmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı.

 

 

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