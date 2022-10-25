  • BIST 3.975,01
  • Altın 988.154
  • Dolar 18.5958
  • Euro 18.5479
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Sunak’tan ilk açıklamalar

Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti

»
Radyo ve televizyon sunucusu Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti. Kıvanç, perşembe günü Zincirlikuyu'dan uğurlanacak.
Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Radyo ve televizyon sunucusu Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti. 

Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç'ın vefatını oğlu yazar Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu.

Ümit Kıvanç, hesabından "Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Halit Kıvanç'ın cenazesi 27 Ekim'de öğleyin Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

HALİT KIVANÇ KİMDİR?

Halit Kıvanç 18 Şubat 1925'te İstanbul'da doğdu. Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak görev aldı. 1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı.

TÜRK TELEVİZYONCULUĞUNDA İLKLERİN İSMİ OLDU

Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda birçok "ilk"in ismi oldu. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakletti.

Uzun yıllar TRT'de kültür-sanat, müzik eğlence programları sunan Halit Kıvanç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları'nın da vazgeçilmez sunucusu oldu. Bayramlarda TRT Çocuk Şenliği'ni sunan Halit Kıvanç, geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu ve İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda çok sayıda konser ve özel etkinliğin sunuculuğunu üstlendi.

Tek kanallı günlerin efsanevi sunucusu Halit Kıvanç, NTV Yayınlarından çıkan "Tele Safir" adlı kitabında Türk televizyonculuğunu kaleme aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu: Bay Kemal hiçbir mücadeleden bir adım bile geri adım atmaz, yüreği olanlar karşımıza çıkar23 Ekim 2022 Pazar 21:42
  • "Bomba şakası" sefer iptal ettirdi22 Ekim 2022 Cumartesi 19:16
  • Erdoğan'dan başörtüsü için referandum çağrısı22 Ekim 2022 Cumartesi 18:08
  • Türkiye yalnız kalacak… Macaristan’dan İsveç ve Finlandiya açıklaması22 Ekim 2022 Cumartesi 17:17
  • Koca: Binali Yıldırım’ın ameliyatı başarılı, Ayrım’ın vücudunda kırıklar var22 Ekim 2022 Cumartesi 11:24
  • İsveç’ten Türkiye’ye NATO Mektubu22 Ekim 2022 Cumartesi 08:33
  • Çavuşoğlu: ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırma kararına somut adımla cevap vereceğiz21 Ekim 2022 Cuma 19:21
  • 2022-KPSS Lisans sonuçları açıklandı21 Ekim 2022 Cuma 13:18
  • Binali Yıldırım ve AKP’li Şamil Ayrım Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi21 Ekim 2022 Cuma 08:39
  • Erdoğan’dan Ermenistan açıklaması: Bu fırsat en iyi şekilde değerlendirilmeli20 Ekim 2022 Perşembe 21:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti