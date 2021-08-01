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Üstel ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’ Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

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Üstel ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’ Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Üstel ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’ Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

" Kıbrıs Türk tarihinde Kıbrıs Türk halkı için her biri ayrı önem taşıyan üç yıl dönümünü aynı günde kutladığımız, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı idrak etmenin heyecanını, coşkusunu yaşıyoruz.

1 Ağustos tarihi Kıbrıs Türkü’nün bu coğrafyada varlığını, mücadelesini ve güvencesini simgeleyen tarihtir.

1571 yılında Kıbrıs’ın fethiyle bugün Kıbrıs’ın o dönemde kaynayan kazan olan Ortadoğu’da Haçlı Seferleri sonlandırılmış, Osmanlı İmparatorluğu ve İslam dünyası yüzyıllar sonra rahat bir döneme geçmiştir.

1958 yılında bugün Yunanistan’ın kışkırtmasıyla Rumların 1955’te kurduğu EOKA terör örgütüne karşı Kıbrıs Türkleri direniş için Türk Mukavemet Teşkilatını kurarak savunma hakkını kullanmıştır.

Anavatan Türkiye ile birlikte verilen mücadelenin sonucu Kıbrıs Türk Halkı 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti’nin siyasi eşitliğe sahip kurucu ortağı olmuştur.

1976 yılında bugün Türk Mukavemet Teşkilatı’nın görevini başarıyla tamamlamasından sonra yasayla, barışı sürdürmek halkının özgürlük ve güvenliğini sağlamak için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı kurulmuştur.

Bu topraklara 450 yıl önce kök salmış Kıbrıs Türkleri varlığını her koşulda büyük direniş göstererek korumuş, atalarından miras vatan topraklarını bu adadaki hak ve çıkarlarını canları pahasına savunarak bugünlere ulaşmıştır.

Bu vesileyle halkımızın bayramını kutlar, canlarını feda eden, bizleri bu günlere ulaştıranları rahmet, gazilerimizi minnet ve saygıyla anar, Anavatan Türkiye’ye ,Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Güvenlik Kuvvetleri mensuplarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım."

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