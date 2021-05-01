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Üstel, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
Üstel, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Bakan Üstel  mesajında şunları kaydetti; ” Tüm dünyada işçilerin birlik beraberlik ve dayanışma günü olarak kutlanan ve çalışma yaşamı için büyük değer taşıyan bu anlamlı günü bu kez bir yılı aşkın süredir yaşanmakta olan Covid-19 salgını gölgesinde kutluyoruz. Toplumların sağlıklı gelişimi için en önemli olan emeğin hak ettiği değeri alması yolunda uğraş vermek hepimizin vazgeçilmezi olmalıdır. En büyük sermayesi emeği ve alın teri olan işçilerimizin çalışanlarımızın 1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlar sağlık ve mutluluk dolu nice 1 Mayıs’lar diliyorum.”

Bakan Üstel ayrıca 1 Mayıs dolayısı ile Girne Leymosun Kültür Evi’nin kapalı olacağı için buradaki PCR hizmetlerinin  Girne Akçiçek Hastanesi ve Erduran Laboratuvarı’nda ücretsiz yapılacağını, Gazimağusa Magem deki PCR hizmetlerinden ise halkımızın Gazimağusa Hastanesi’nden yine ücretsiz olarak yararlanabileceğini açıkladı. 

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