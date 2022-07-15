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Üstel: 15 Temmuz hem Türkiye hem de Kıbrıs tarihinde kara leke

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Başbakan Ünal Üstel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” ve 15 Temmuz 1974 Faşist Yunan darbesinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Üstel: 15 Temmuz hem Türkiye hem de Kıbrıs tarihinde kara leke

Türkiye’yi esaret altına almak isteyen Fethullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın liderliğinde Türk Milleti ve kahraman güvenlik güçleri tarafından bertaraf edildiğini ifade eden Başbakan Üstel, Türk milletinin tarihinin kahramanlıklarla dolu olduğunun altını çizdi.

Atatürk’ün “Özgürlük benim karakterimdir” sözünü hatırlatan Üstel, “15 Temmuz’da vatanına, bayrağına, toprağına sahip çıkmış; milletin iradesi üstünde bir güç tanımayacağını, bir milletin istediği zaman neler başarabileceğini, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi Türkiye’nin geçilmez olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

Anavatan Türkiye ile acı ve sevincin ortak yaşandığına işaret eden Üstel, “15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin hak ve çıkarlarının korunması mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü görmek bizlere ayrıca güç vermektedir” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’un Kıbrıs tarihinde de kara bir leke olduğuna vurgu yapan Başbakan Üstel, “Kıbrıs Türklerine soykırım uygulayan Rumların, Enosis ideallerini hayata geçirmek için faşist Yunan generallerin desteğiyle, 15 Temmuz 1974’de Başpiskopos Makarios’a karşı darbe yaptığığını hatırlattı.

Türkiye’nin Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, 20 Temmuz 1974’te Ada’ya müdahale ettiğini, darbenin başarısızlıkla sonuçlandığını, Kıbrıs Türkleri’nin yok edilmekten kurtarıldığını kaydeden Üstel şöyle devam etti:

“20 Temmuz 1974’da adaya barış ve huzur geldi. İşte bu nedenle, Türkiye’nin etkin ve filli garantörlüğü Kıbrıs Türkleri için hayati önem taşımaktadır. Kıbrıs Türkleri 20 Temmuz öncesine dönmeyecektir. Anavatanımızın da güçlü desteği ile Devletimizi her alanda güçlendirmeye ve haklarımızı korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. Kıbrıs’ta egemen eşit iki devlet vardır ve bir uzlaşının yolu bu gerçekleri kabulden geçmektedir”

Üstel, mesajını “FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişimi, 15 Temmuz 1974’te yaşanan Yunan darbesi gibi kötü olayların bir kez daha yaşanmaması ümidiyle, barış ve güven ortamının asla bozulmaması, Anavatanımızın güçlü duruşu sayesinde daha güzel günlere ulaşmamızı temenni ederim.”ifadesiyle tamamladı.

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