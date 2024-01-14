Üstel: 2024’ün çok daha iyi olacağını söylemiştik , yeni yıla sözlerimizi tutarak başladık

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bölge ziyaretlerine Alsancak ile devam etti. Ziyaretinde 2024’ün çok daha iyi olacağını söylediklerini ve yeni yıla sözlerini tutarak başladıklarını vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Üstel’e ziyaretinde UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Sağlık Bakanı Hakan Dünçyürek, Milletvekili Hasan Küçük Ziya Öztürkler, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de eşlik etti.

Konuşmalardan önce, Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde Pençe Kilit Operasyonu'nda terör şehidi olan 9 kahraman asker için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

“ACIMIZ, KEDERİMİZ BİR…”

Konuşmasının başında Anavatan Türkiye’de yürekleri yakan terör saldırısına vurgu yapan Üstel, “Acımız, kederimiz bir…Yüreklerimize bir kez daha ateş düştü. Türkiye’nin acısı bizlerin de acısıdır. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Anavatan Türkiyemizin büyük ve tartışılamaz gücüyle, üstesinden gelemeyeceği hiç bir sorun yoktur” dedi ve Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin et ve tırnak gibi, ayrılmaz bir parça olduğunu vurguladı.

“SEKTÖRLERİMİZ MEMNUN, ÇALIŞANLARIMIZ MUTLU”

Ünal Üstel , Türkiye’nin de desteğiyle 2024 yılının 2023 yılından çok daha güzel geçmesi için gerekli ekonomik adımları atmaya başladıklarını söyledi. Yüzde 50.31 oranında hayat pahalılığını ocak ayı maaşlarına yansıtacaklarını açıklayan Üstel, hayat pahalılığını yılda 3’e çıkardıklarını da anımsattı.

Üstel, “ Kamu çalışanlarımız arasında yüksek maaş alanlarla, düşük maaş alanlar arasındaki dengesizliği ortadan kaldıracağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüzü de tuttuk. Sendikalarla ortak noktada buluştuk ve imzalar atıldı” şeklinde konuştu.

Öte yandan özel sektöre sosyal sigorta prim desteği vermeye devam edeceklerini de vurgulayan Üstel, asgari ücrete de tarihi bir uzlaşı ile memnun edici bir artış yapıldığını kaydetti.

Üstel konuşmasına şöyle devam etti: “Orantılı oranda prim desteğini yükseltiyoruz. Geçen yıl yüzde 25 verilen destek oranını bu yıl yüzde 65’e çıkarıyoruz. Yanında bir kişi de çalışsa, on kişi de çalışsa, bu desteği vereceğiz. Yaptığımız çalışmalar sonucunda görüyoruz ki; sektörlerimiz mutlu, işverenlerimiz ve çalışanlarımız mutlu… Sektörlerimizi rahatlatacağız, halkımızın alım gücünü artıracağız demiştik…. Daha yılın başında verdiğimiz sözleri tuttuk…”

TARIMA VE HAYVCANCIYA DESTEK

Başbakan Ünal Üstel tarıma ve hayvancıya verilen ve verilecek olan destekleri ise şöyle sıraladı:

“Hayvancılık için 2023 yılında 15 milyon TL balya desteği verildi.Küçükbaş hayvancımıza 70 milyonluk arpa – yem desteği veriyoruz .Küçükbaş üreticilerimize 6 ay sıfır faiz ile yemlik kredisi verdik. Çiftçimize yükselen faizlerden etkilenmemesi adına yüzde 17 faiz oranı ile kimyevi gübre ve tohumluk kredisi verdik.Hayvancıya destek ve teşviklerimiz devam edecek. Hellim ihracatını dikkate alarak, küçük başın çoğalması için teşvik uygulaması başlıyor. Hayvan başı destekler güncellenecek. Küçükbaş sütüne verilen destekler en az 2 katı oranında artırılacak. Hayvancılık ve tarımla uğraşmak isteyen gençlerimizin, bu sektörle buluşması için ilk kredi desteğini sağlayacağız. Traktör ve Ekipman Alınmasına Yönelik Tarımsal Mekanizasyon Kredi Paketimizi de açıkladık”.