Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel, 24 Kasım Öğretmeler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel mesajında, öğretmenlerin tarih boyunca bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri olarak toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olduğunu vurguladı.

Üstel yeni nesiller yetiştirerek, toplumların şekillenmesinde daha güzel bir gelecek ve aydınlık kurmada en büyük rolü üstlenen öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde saygı ve sevgiyle kucakladığını kaydetti.