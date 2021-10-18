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Üstel: 3. doz için yaş 40'a indi

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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, 2 doz Sinovac aşısını tamamlayan ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin 3. Doz Pfizer-BioNTech aşılarını uygulama yaşının 40 yaşa indirildiği duyurdu.
Üstel: 3. doz için yaş 40'a indi

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, 3. doz aşılamayla ilgili son bilgileri paylaştı. Üstel, 70 yaş üzeri 2 doz Pfizer-BioNTech yaptırmış ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin 3. doz aşılarını yaptırabileceklerini belirtti.

 

“40 YAŞA İNDİ”

Tüm aşıların Koronavirüs salgınına yönelik en büyük kalkan olduğunun altını çizen Üstel, kurallara uyulması yönünde de çağrıda bulundu. Üstel, 2 doz Sinovac aşısını tamamlayan ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin 3. Doz Pfizer-BioNTech aşılarını uygulama yaşının 40’a indiğini söyledi.

Aynı zamanda 70 yaş üzeri 2 doz Pfizer-BioNTech yaptırmış ve üzerinden 6 ay geçmiş kişiler aşağıda yer alan Sağlık Bakanlığı’na bağlı merkezlerde 3. Doz aşılarını yaptırabilirler.

Bakan Üstel'in açıklamaları şöyle; 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Mart 2020’den bu yana yoğun bir şekilde mücadele verdiğimiz Covid-19 salgınının en önemli unsurlardan biri kuşkusuz aşı olmaktır. Aşı programımız alınan ek tedbirlerle yenilenerek daha fazla, daha yoğun hizmet hedefi ile düzenlenmiştir ve tüm halkımızın yararlanabileceği miktarda aşılar mevcuttur.

Covid-19 salgını ile mücadelemizde en önemli silahımız aşıdır. Anavatan Türkiye’nin Sağlık Bakanlığı ile sürekli istişare içerisinde olması,  dünyanın birçok yerinde aşıya ulaşımda yaşanan zorluklar varken özellikle aşı konusunda destekleri salgın yönetimi açısından bizleri istenilen seviyeye ulaştırmıştır.  Tüm aşıların salgına karşı en büyük kalkan olduğunun bilinmesini isterim. Bu mücadelede kurallarla uyalım ve ulaştığımız aşımızı olalım.

2 doz Sinovac aşısını tamamlayan ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin 3. Doz Pfizer-BioNTech aşılarını uygulama yaşları 40 yaşa indirilmiştir. Aynı zamanda 70 yaş üzeri 2 doz Pfizer-BioNTech yaptırmış ve üzerinden 6 ay geçmiş kişiler aşağıda yer alan Sağlık Bakanlığı’na bağlı merkezlerde 3. Doz aşılarını yaptırabilirler.

19 Ekim Salı 2021 tarihi itibariyle aşıların yapılacağı merkezler şöyle:

Lefkoşa

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Bölümü (Hafta arası 08.30-13.00 –Cumartesi 08.00-16.00)

Trenyolu Polikliniği- (Hafta arası 08.30-14.00)

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi (Hafta arası 08.00-16.00)

Gazimağusa

Mağusa Devlet Hastanesi (Hafta arası 08.00-14.00- Cumartesi 08.00-14.00)

Yakın Doğu Üniversitesi Mağusa Dispanseri (Hafta arası 08.00-16.00)

Girne

Girne Akçiçek Hastanesi (Hafta arası 08.00-14.00)

Suat Günsel Hastanesi (Hafta arası 08.00-16.00)

Güzelyurt

Yakın Doğu üniversitesi Güzelyurt Dispanseri (Hafta arası 08.00-16.00)

Lefke

Cengiz Topel Hastanesi (Hafta arası 09.00-13.00)

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