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Üstel 700 kişilik salonda toplantı yaptı... "21 Eylül’de bayram var"

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"21 Eylül’de bayram var, o gün gardırobunuzu açın, bayramlıklarınızı giyin"
Üstel 700 kişilik salonda toplantı yaptı... "21 Eylül’de bayram var"

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, 21 Eylül Cumartesi günü yapılacak kurultay öncesi, parti meclisi adaylarının tanıtıldığı “Büyük Buluşma Etkinliği’nde KKTC’nin dört bir yanından gelen UBP’lilerle bir araya geldi.

YDÜ AKM’de düzenlenen etkinlikte, 6 İlçe Başkanı, örgütler, bakanlar ve milletvekilleri ile birlikte Üstel, gövde gösterisi ile gücünü gösterdi.

Gecede yaptığı konuşmada, parti tabanına önemli mesajlar veren Üstel, birlik ve bütünlük çağrısını yineledi.

TEK BAŞINA İKTİDARA GİDEN YOLU BİRLİKTE ÖRECEĞİZ

Üstel, “ Nifak tohumları sokmak isteyenlere inat, 21 Eylül’de daha da güçleneceğiz. Tek başına iktidara giden yolu birlikte öreceğiz” dedi.

Üstel, “ Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin verdiği güçle, yolumuza devam edeceğiz. Kurultay sürecimizi, hükümet görevimizi aksatmadan yürüttük. Anavatanımızla, en üst düzey seviyede mesaimizle yeni projelerimizi belirledik. Potansiyeli ile tarihi diye nitelendirdiğimiz Mali Protokol gereği adımları atmaya başladık. Partilimizin güçlü onayı ve takdiri ile 21 Eylül’den sonra, görevimize, yeni motivasyonumuzla devam edeceğiz. Bu güzelim memleket, bu güzelim insanımız için, çağdaş normlarda bir devlet yapısı için, bıkmadan usanmadan, yorulmadan, partimizin şanlı
tarihinden aldığımız güce, güç katarak, kararlılıkla ilerleyeceğiz” diye konuştu.

 

SÖZLERİMİZİ TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Üstel sözlerine şöyle devam etti:

“İcraatlarımıza, yeni icraatlar katacağız. Şehirlerimizi, yeni yollarla, yonca kavşaklarla bağlayacağız. UBP icraat partisidir. Kesintisiz icraat için, iktidarda, istikrarla, hizmete devam diyoruz. Hal Yasasıyla, e-etiketle fiyatlarda denetimi artıracağız. Söz verdiysek yaparız, yapmaya devam edeceğiz.”

Kurultayda Kıbrıs Konusunda bir karar metni onaylayacaklarını da belirten Üstel, “ Kıbrıs’ta federal çözüm artık mümkün değildir. Eşit egemenliğimiz kabul edilmeden masaya oturmayız” ifadelerini de kullandı.

Konuşmasının sonunda Merhum Genel Sekreter Salih Miroğlu’nun mitinglerdeki efsane çağrısını hatırlatan Üstel, “ Salih Miroğlu’nun dediği gibi 21 Eylül bizim için bir bayramdır. O gün gardırobunuzu açın, bayramlıklarınızı giyin…Hepinizi bayramımıza bekliyoruz” dedi.

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