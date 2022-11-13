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Üstel: AB Komisyonu Kıbrıs konusuyla ilgili söz söyleme hakkına sahip en son yerdir

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Başbakan Ünal Üstel, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak kabul edilmesine tepki gösteren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu‘nu kınadı.
Üstel: AB Komisyonu Kıbrıs konusuyla ilgili söz söyleme hakkına sahip en son yerdir

Başbakan Üstel AB Komisyonu’nun Kıbrıs konusunda konuşacak en son kuruluşlardan biri olduğuna işaret ederek, “Bugüne kadar Kıbrıs Türkü’nü yok sayan, onu izolasyonlar ve ambargolarla yıldırmaya çalışan, Kıbrıs konusunda uluslararası anlaşmaları ve hukuku hiçe sayan, bölünmüş sorunlu bir yer olan Kıbrıs’ın, hukuka aykırı bir şekilde AB’ye alınmasına ses çıkarmayan Komisyonun açıklamaları bizim için yok hükmündedir” dedi.

KKTC’nin gözlemci üyeliğinin kabulünün Kıbrıs’taki gerçekleri dikkate alan ve Kıbrıs konusunda yeni bir sayfa açan önemli bir karar olduğuna dikkati çeken Üstel, uluslararası toplumun artık Kıbrıs’ta egemen iki eşit devlet olduğunu, adada uygulanan insanlık dışı ambargoların kaldırılmasının gerektiğini ve KKTC’nin resmen tanınmasının zamanının geldiğini görmesini istedi.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine kabul edilmesinin doğru yönde atılmış önemli bir karar olduğunu bildiren Üstel, “KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine kabul edilmesi Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini taçlandırma yolunda çok önemli bir adım olmuştur. Bu durumu, Kıbrıs konusunda haktan adaletten uzak olan AB Komisyonu gölgeleyemez. Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devlet var ve bu gerçek er ya da geç dünya tarafından kabul edilecektir” ifadelerini kullandı.

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