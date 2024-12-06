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Üstel açıkladı: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile enerji konusu masaya yatırıldı

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Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman ve Ankara temaslarını BRT’ye değerlendirdi.
Üstel açıkladı: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile enerji konusu masaya yatırıldı

Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman ve Ankara temaslarını BRT’ye değerlendirdi.

Başbakan Üstel, 3 Aralık’ta Şampiyon Meleklerin beşinci duruşmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen katılmak amacıyla, meleklerin aileleriyle birlikte Adıyaman’a gittiklerini ve mahkeme bitene kadar orada bulunduklarını belirterek mahkeme bitiminde Ankara’ya gittiklerini söyledi.

Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la 2024 yılında yarım kalan projeleri masaya yatırdıklarını kaydeden Başbakan Üstel, 2025 yılında halkın ihtiyaç duyduğu büyük projelere de öncelik vereceklerini söyledi.

Üstel, projelerle ilgili uzun bir toplantı gerçekleştirdiklerini de ifade ederek, toplantıda ele alınan konulardan bahsetti.

“Narenciyedeki sorunları çözdük”

Geçen sene narenciye konusunda yaşanan sıkıntıları hatırlatan Başbakan Üstel, “Narenciye ile birlikte enginarda yaşadığımız birtakım sorunlar vardı. Ve bu iki sektörde de bütün sorunları aşmış vaziyetteyiz. Ve bu sefer hem narenciyemiz eskiden nasıl Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ne gelirse ve buradan da istediğimiz ülkelere nasıl gönderdiysek aynı şekilde bu narenciyenin buraya gelmesini sağlayacağız. Aynı şekilde enginarımızı da buralara getirip buralarda hazırlayabileceğiz. O doğrultuda öne çıkan konuların önünü açtık. Bir de geçen sene narenciyede yaşadığımız sıkıntılardan dolayı dalında kalan narenciyeden gecikmiş olan ödemelerimizi de gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

“Elektrikte enterkonnekte sistemi ne zaman hayata geçirebilirizi konuştuk”

Başbakan Üstel, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de uzun ve verimli bir toplantı yaptıklarına vurgulayarak, enerji konusunu masaya yatırdıklarını söyledi.

Üstel, “Ülkemizde enerjide yaşanan sorunları masaya yatırdık daha önce Cevdet Yılmaz’la imzaladığımız kablo ile enerjinin enterkonnekte sisteme girmesi kaydıyla ve o da bunların kısa bir süre içerisinde fizibilite raporlarının tamamlanması için çalışmaları başlattık. Bugün de onları nasıl ve ne zaman hayat geçirebiliriz Cumhurbaşkanımızla bu konuda bir çalışma yaptık” dedi.

Başbakan Üstel, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’nin iş insanlarına uyguladığı baskı ve tutuklama kararlarını da Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini ve bu konunun ileriye götürülmesi için yardım istediklerini belirtti. Başbakan, “Ülkemizdeki insanımızın iş insanlarımızın yaşadığı zorluklar ve sanayicimizin turizmcimizin, eğitimde yaşadığımız sorunlar hepsini Cumhurbaşkanımızla uzun bir toplantı yaptık bunların neticelerini 2025 yılı içerisinde halkımızla birlikte daha mutlu günlere ülkemizi götürmek için çalışmalarımızı yaptık ve KKTC’ye dönüyoruz” dedi.

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