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Üstel: ”Açılım sürecinde özel sektör, kurum ve kuruluşların desteği ile ciddi bir denetim mekanizması oluşabilir”

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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan ve üyelerini kabul etti.
Üstel: ”Açılım sürecinde özel sektör, kurum ve kuruluşların desteği ile ciddi bir denetim mekanizması oluşabilir”

Bakan Üstel: ”Açılım sürecinde özel sektör, kurum ve kuruluşların desteği ile ciddi bir denetim mekanizması oluşabilir”

“ Önümüzdeki hafta iyi bir miktarda aşı gelebilir”

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan ve üyelerini kabul etti.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı ile sürekli istiare içerisinde olduklarını, bundan sonraki süreç içerisinde de desteklerinin devam edeceğini, Bakan Üstel’e yeni dönemde başarılar dilemek ve taleplerini iletmek için ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Deniz, aşı temini konusunda devletten devlete bir alım olabileceğini bildiklerini ancak bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın önceliğinde destek olma konusunda hazır olduklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, sektörlerin istek ve bilgilerine yer vererek bir açılma sürecine gidildiğini, pandemi sürecinde hem devletin hem de sektörlerin kaynak sıkıntısı yaşadığına dikkat çekti.

Covid- 19 ile mücadelede DSÖ ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı öngörüleri ile ilerlediklerini belirten Bakan Üstel, PCR test sayıları ve PCR merkezlerini çoğalttıklarını kaydetti.

Bakan Üstel, açılım sürecinde başta sağlığımızı korumak ve ekonomik canlanmanın devamı için denetimin büyük önem taşıdığını, bu noktada özel sektör, kurum ve kuruluşların destek vermesi ile ciddi bir denetim mekanizmasının oluşabileceğini vurguladı.

Bakan Üstel, aşı uygulaması konusunda adaletli bir yapının olması, her şeyin kayıt altında tutulması, randevuların önceden alınabilmesi konusunda Aşı Bilgi Sistemini hayata geçirdiklerini aktardı.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından temin edilecek aşılarla başta kronik hastalar olmak üzere aşı uygulamasının devam edeceğini söyleyen Bakan Üstel, TC Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde olduklarını, önümüzdeki hafta iyi bir miktarda aşının gelebileceği haberini verdi.

Bakan Üstel, yapılan ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu, sıkıntıların paylaşarak dayanışma içinde atlatılabileceğini, kendisine aktarılan taleplerin değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

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