Üstel: Adalet için mücadeleye devam edeceğiz

Başbakan Ünal Üstel, Şampiyon Melekler Takımı için Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen anma etkinliğinde konuştu.

Üstel, konuşmasında şunları kaydetti:

“2023 yılının 6 Şubatı’nda Türkiye saati ile 04.17’de gerçekleşen asrın deprem felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti. Bizim acılarımız hala geçmedi… 53 bini aşkın insanımızın yaşamını yitirdiği depremde biz de 49 canımızı kaybettik… Şampiyon Meleklerimizi kaybettik, dostlarımızı, arkadaşlarımızı kaydettik. Acımız geçmedi… Bölgedeki savaşlarda bile bu kadar can kaybetmemiştik. Acımız geçmedi çünkü sadece bölgemiz değil, adamızın geleceğini inşa edecek, başarılı, zeki ve umut vadeden çocuklarımızı depremde tuzla buz olan yapılarda yok yere kaybettik. Acılarımız dinmedi. Binlerce can, binlerce yürek dakikalar içerisinde yok oldu. Binlerce ailenin evine ateş düştü… Acılarımızı bir nebze olsun dindirmek için adalet arayışımıza devam ediyoruz. Deprem felaketinde yaşamını yitiren tüm canlara Allah’tan rahmet, acılı ailelere başsağlığı diliyorum.

Acımız büyük; bu deprem Kıbrıs’ta hiç bina yıkılmadı ama acımız bizi yıkmıştır. O kadar büyük bir yıkım yaşadık ki bölgemiz ve ülkemiz hala ayağa kalkamıyor. Bu yüzden 6 Şubat’ı unutmayız… 6 Şubat, çocuklarımızı, deprem şehitlerimizi unutmamak için vardır. 6 Şubat, gerekli tedbirler alınmazsa, doğal bir afetin nasıl bir felakete dönüşeceğini göstermek için vardır. 6 Şubat bir ders olarak hepimizin zihinlerinde varlığını sürdürsün diye vardır.

Felaketin yaşandığı gün elimizden gelen her çabayı ortaya koyduk. Türkiye’ye ilk yardım gönderen ilk ülkelerden biri olduk… Deprem boyunca nüfusa oranla belki de en büyük ekipman, personel ve yardım olarak biz verdik. Tüm iş makinalarımızı seferber ettik. Devletimize ait bir uçağımız olmamasına rağmen uçuş izni verilir verilmez ailelerimizi deprem bölgesine taşıdık.

Moloz yığınına dönüşen o yapı canlarımızı yuttu. Devlete yaraşır şekilde birlikte içinde hareket ettik. Ortak acımızı, ortak davamıza dönüştürmüş; siyasiler, halk ve medya olarak hukuk ekiplerimizle ortak mücadeleye devam ediyoruz. Adalet için ortak davamız için mücadeleye devam edeceğiz.

Doğal afetler hayatın bir gerçeğidir. Doğal afetleri felakete çeviren, insanların yaptığı yaşamsal hatalardır. Kim olduklarına, ne olduklarına bakmaksızın o günü felakete çevirenler en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

Mahkeme süreci başladı… 100’e yakın bir ekiple ilk duruşmayı takip ettik. Ülke olarak, bu konuya ne kadar hassasiyetle yaklaştığımızın en somut göstergesidir. İsias binlerce davadan sadece bir tanesi olabilir ama İsias bu davalar arasında en sembol davalardan bir tanesidir. İsias davası aynı zamanda KKTC’de yaşayan herkesin ortak davasıdır. Biz adaletin tecelli edeceğine güveniyoruz. Hukuki açıdan süreci takip etmeye de devam ediyoruz. 26 Nisan’da duruşmamız var, yine orada olacağız. Sorumlu olan herkesin kanunların öngördüğü şekilde hak ettiği cezayı alması için takip etmeye devam edeceğiz. Adıyaman halkına da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onların da acısı bizim acımızdır.

6 Şubat; depremde kaybettiğimiz gençlerimizin anılarını yaşattığımız bir gündür. Acımız büyüktür. Bu depremden çıkarmamız gereken dersler de vardır. Depremin hemen sonrasında tüm kamu binalarının depreme karşı dayanıklık testlerini yaptık. Risk ölçümlerini yaptık, güçlendirme projelerimiz devam ediyor. Yıkılması gerekenler varsa yıkmak için gerekli adımları attık. Süreç devam ediyor…

Başbakanlık bünyesinde kurduğumuz Deprem Komitesi hiç ara vermeden çalışmaya devam ediyor. Ülkemizi depreme karşı dayanıklı ve hazır hale getirmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız, belediyelerimiz bu sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Bu sorumlulukla binalarımızı yaparsak, ülkemizdeki doğal afetler felakete dönüşmeyecektir.

Kıbrıs Türk nüfusu küçük ama yüreği, kalbi büyük bir halktır. Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca mücadelesi de büyük olmuştur. Acımız büyüktür, mücadelemiz de büyüktür. Bize bu acıyı yaşatanlar hak ettikleri cezayı almadan mücadelemiz bitmeyecektir. İsias ortak davamızdır, ortak mücadelemizdir. İsias bizi tek yürek haline getirmiştir, bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bunu lafta bırakmadık, bırakmayacağız.”