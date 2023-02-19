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Üstel, Afet ve Acil Durum Yardım Kalemi konusunda açıklamada bulundu

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Başbakan Ünal Üstel, Afet ve Acil Durum Yardım Kalemi’nin kullanılacağı yerlerlerle ilgili BRT’ye açıklama yaptı.
Üstel, Afet ve Acil Durum Yardım Kalemi konusunda açıklamada bulundu

Başbakan Ünal Üstel, Afet ve Acil Durum Yardım Kalemi’nin kullanılacağı yerlerlerle ilgili BRT’ye açıklama yaptı.
Açıklamada;
1. Depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına Gazimağusa’ya yapılacak spor salonu, anıt ve şehitlik düzenlemelerine
2. Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde evlerini kaybeden insanlara yapılacak olan ve Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 1000 prefabrik konutluk yardım kampanyası için toplanan bağışların yetersizliği durumunda, konut yapımı, mefruşat, taşıma, kurulum ve oluşabilecek diğer ihtiyaçlara,
3. Yapılacak Depreme Dayanıklılık denetimleri sonucunda, okul binalarında ihtiyaç duyulacak yapısal iyileştirmelerde (Bakım ve Onarım) veya yeni okul yapımlarında
4. Yapılacak Depreme Dayanıklılık denetimleri sonucunda, hastane ve sağlık ocaklarında ihtiyaç duyulacak yapısal iyileştirmelerde veya yeni hastane veya sağlık ocaklarının yapımında
5. Yapılacak Depreme Dayanıklılık denetimleri sonucunda, kamu binalarında ihtiyaç duyulacak yapısal iyileştirmelerde veya yeni bina yapımlarıda
6. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığınca “olası bir depreme hazır değiliz” şeklinde yapılan açıklamayı da dikkate alarak, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın araç, teçhizat ve teknik donanım eksiklerinin tamamlanmasında
7. İtfaiye Teşkilatının yaşanması muhtemel doğal afetlere hazır hale getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, teçhizat ve teknik donanım eksiklerinin giderilmesinde

8. Dünyada baş gösteren, ilaç sıkıntıları ve halihazırda Türkiye’de yaşanan ilaç yokluğunun deprem felaketi sonrası daha da artması durumunda, yaşanabilecek, ilaç sıkıntısının ortadan kaldırılmasına yönelik yapılacak ilaç alımlarında
9. Deprem Bölgelerinde yaşayan ve ülkemizdeki Üniversitelerde okuyan öğrencilere sağlanacak yaşam destek burslarında,
10. Deprem süresince yürütülen tüm arama kurtarma çalışmalarında yapılan veya yapılabilecek yeni harcamaların karşılanmasında
11. Deprem süresince, depremzede vatandaşlarımızın veya depremde aileleri etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi ve/veyaailelerine ulaştırılması için düzenlenen ya da düzenlenmesi muhtemel seferelere yönelkharcamalarda,
12. Ankara, Gaziantep ve Mersin temsilciliklerince depremzedeler için yapılan harcamalar veya yapılabilecek yeniharcamaların karşılanmasında,
13. Depremden dolayı başlatılan adli süreçlerle ilgili, ihtiyaç duyulması halinde ailelerini kaybetmiş insanlarımıza yapılacak hukuki desteklerde,
14. Ülkemize gelen depremzedelere, ihtiyaç duyulması halinde yapılacak insani yardımların sağlanmasında,
15. Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrası ihtiyaç duyulabilecek yeni yardımların sağlanmasında Kullanılacağı kaydedildi.
Kıbrıs Türk halkına da teşekkür eden Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının son derece yardımsever bir halk olduğunu ortak acıların hafifletilmesi için katkılarını gönülden yaptığını aynı zamanda ülkenin olası doğal felaketlere karşı hazır hale getirilmesi için ihtiyaç duyulan her konuda tüm katkıyı yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Üstel Kıbrıs Türk halkının hükümete güvenmesini, zaten yapılacak tüm harcamaların Bakanlar Kurulu kararı ile gerçekleşeceğini, dolayısıyla yapılan her kuruş harcamanın resmi gazetede yayımlanmak suretiyle herkes tarafından görüleceğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkına bugüne kadar yapmış olduğu tüm yardımlardan dolayı teşekkür eden Üstel; “halkımız son derece yardımsever bir halktır Milletçe yaşamış olduğumuz ortak acıların hafifletilmesi için elinden gelen tüm yardımı yapmaya da hazırdır. Aynı zamanda ülkemizin yaşayabileceği olası bir doğal afete karşı hazır duruma getirilmesi için de tüm fedakarlığı yapmaya hazırdır. Halkımızla buluştuğumuz her yerde biz bunu görüyoruz” dedi.

Sendikaların oluşturulması planlanan afet kalemine yönelik açıklamalarına da bir yanıt veren Üstel, hükümet olarak ülkede bulunan tüm sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarına kapılarının açık olduğunu, hükümetin tüm bu süreçleri diyalog yolu ile yürüttüğünü ve diyalog kapılarının herzaman olduğu gibi bugün de açık olduğunu belirtti.

 

Kaynak : BRTK

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