Üstel: "Alman turistler 24 Mart'ta ülkelerine gönderilecek"

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, hükümetin Koronavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirler ve özellikle karantina altındaki gerek Alman turistlerin durumu gerekse de KKTC vatandaşlarının karantina şartları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Üstel açıklamasında, “Küresel salgın haline gelen ve dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit eden Korona virüs salgını ile ilgili olarak, hükümetimiz agresif ve radikal tedbirler almış, Bakanlar Kurulumuzca alınan bu tedbirler her an değerlendirip, gerektiği zaman daha ileri tedbirleri alma kararlılığındadır.

Hükümet olarak almış olduğumuz ve sadece toplum sağlığını gözeten tedbirler, Dünya Sağlık Örgütünce alınması elzem tedbirler kapsamında yer almaktadır. Ancak aldığımız bu tedbirlerin olumlu sonuçlar doğurabilmesi için, halkımızın bu alınan tedbirlere uygun hareket etmesi zorunluluğu bir gerçektir.

Bu bağlamda, halkımızın panik yapmadan, alınan tedbirlere güvenerek, uygun hareket etmesi çok önemlidir.

Hükümetimiz bir bütün halinde, başta Sağlık Bakanlımız Ali Pilli’nin bilgilendirmeleriyle, gelişmeleri sürekli olarak takip etmekte, alınması gereken yeni tedbirleri sürekli bir biçimde görüşmekte ve tüm bu tedbirleri sadece ve sadece toplum sağlığı gözeterek alınmakta olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum.

Hükümetimizin almış olduğu etkili ve radikal tedbirler arasında yer alan, KKTC vatandaşları dışındaki ülke vatandaşlarının, KKTC’ye girişinin yasaklanmış olması…

Ülkeye gelen KKTC vatandaşlarının da 14 günlük gözetim altında tutulması tedbiri de büyük bir titizlik ve standartlara uygun bir şekilde uygulandığını belirtmek isterim…

3 KİŞİNİN TEDAVİLERİ TAMAMLANIP, TABURCU EDİLDİ…

Bakan Üstel, “Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımızın özverili ve meşakkatli hizmetleri sayesinde, Covit-19 pozitif olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 3 Alman turistlerin, dün itibariyle tedavileri tamamlanmış, Covit-19 negatif olarak taburcu edilmişlerdir.

Taburcu edilen Alman vatandaşları, Salamis Otelde, ülkelerine geri gönderileceği güne kadar misafir edileceklerdir” açıklamasını yaptı.

24 MART İTİBARİYLE ALMAN TURİSTLER ÜLKELERİNE GÖNDERİLİYOR…

Salamis Otel’de karantina şartlarında bekletilen Alman vatandaşlarının da, karantina şartlarına uygun bir biçimde, bir birlerinden izole bir şekilde bekletildiklerini belirten Bakan Üstel, karantina sürelerinin dolacağı 24 Mart Salı saat 00.00’dan itibaren, temin edilen charter seferlerle ülkelerine sağlıklı bir şekilde geri gönderileceklerini ifade etti.

“Halkımızın, hükümet olarak aldığımız tedbirlere güven duyarak riayet etmelerini özellikle bir kez daha belirtir, gerek olması durumunda daha etkin tedbirleri alma kararlığı içerisindeyiz” diyen Bakan Üstel, hükümet olarak toplumun sağlığını ön planda tutan tedbirler yanında, hükümetin ekonomik anlamda da almış olduğu tedbirlere ek tedbirler alınmasının da söz konusu olduğunun altını çizdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamasında, canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarını gönülden tebrik ettiklerini dile getirerek, dün akşam saatlerinde sağlık çalışanlarına yönelik olarak başlatılan minnet alkışlarının devam etmesi konusunda da çağırıda bulundu.

Bakan Üstel, “Her zaman ve her şartta, her konuda olduğu gibi, küresel salgında da bizlerin yanında olan, her türlü desteği bizlerden esirgemeyen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, yaşamımızı ciddi şekilde etkileyen Koronavirüs salgınını, el birliği ve aldığımız tedbirlere uyarak atlatacağız” diyerek, mecbur kalmadıkça, kimsenin evinden çıkmaması gerektiğinin altını çizdi.