Üstel: Anavatan Türkiye ile işbirliğimiz sayesinde yol almaya devam ediyoruz

Ziyaretleri sırasında konuşan Başbakan Üstel, hükümetin göreve geldiği günden bu yana ne söz verdiyse ve hükümet programına ne koyduysa bir bir yerine getirdiğini, getirmeye de devam edeceğini vurguladı.

Tozlu raflarda yıllardır bekletilen yasaları hayata geçirdiklerini, tamamlanması gereken projeleri bitirdiklerini ve muhalefetin yapmaya cesaret edemediği reformlarla ilgili yasal çalışmaları başlattıklarını anlatan Üstel, bir kısmınını ivedişekilde tamamlayarak meclise gönderdiklerini, kalanlar ile ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Üstel, halkın refah düzeyinin en üst düzeye çıkması için uğraş verildiğini kaydederek, “Anavatan Türkiye ile sarsılmaz, güçlü ilişkimiz ve işbirliğimiz sayesinde beraber yol almaya devam ediyoruz. Sorunları bir bir masaya yatırıp çözüyoruz” dedi.

“2013 yılından Asrın Projesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nden Anadolu suyunun KKTC ile buluşması projesi yine bizim hükümetimiz döneminde 2016 yılında gerçekleşti. Yeni Ercan Havalimanı 2013 yılından beridir açılmayı bekliyordu, 20 Temmuz’da Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve hükümetimizin ortaya koyduğu iradeyle hizmete açıldı” diyen Üstel, şimdi de enerji problemini çözmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Üstel, konuşmasında, “yine 2013 yılından beridir bekleyen Asrın İkinci Büyük Projesi olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden Kablo ile Enterkonnekte Elektrik Projesi rafa kalkmıştı. Biz hükümet olarak göreve geldik, asrın ikinci büyük projesine hayat verdik, protokol imzaladık ve fizibilite çalışmalarını başlattık. Çalışmalar ile alakalı öngörülen süreden önce enterkonnekte sisteme geçmiş olacağız ve enerjide sorunlar bitmiş olacak. Bundan böyle Rum’a muhtaç olmayacağız” ifadelerine yer verdi.

Sadrazamköy ve Kayalar köyünde yaşanan su probleminin de kısa süre içerisinde çözüleceğini kaydeden Üstel, Karşıyaka Balıkçı Barınağı’nın birinci etabının tamamlandığını, ikinci etabının tamamlanması ile ilgili çalışmaların da hızla sürdüğünü anlattı. Üstel, bölge balıkçılarını daha çağdaş bir barınağa kavuşturacaklarını söyledi. Başbakan, vatandaşın kamu hizmetlerinden daha fazla faydalanabilmesi için bu ay içerisinde kamuda tek tip mesaiye geçileceğini anımsattı.

6 Şubat deprem felaketi sonrası riskli olduğu tespit edilen okullarda gerekli taramaların başlatıldığını belirten üstel, “çocuklarımızın güven içerisinde okullarda eğitim almaları için, gerekli görülen okullarımızda gerekli güçlendirme çalışmaları ile tamiratlar tamamlanana kadar prefabrik binalarımızı hazırladık” diye konuştu.

Üstel, 2015 yılında ihalesine çıkılan ve çeşitli sebeplerle bitirilemeyen Alsancak – Karşıyaka –Güzelyurt yolunun ilk etabınının tamamladığını, en kısa sürede Alsancak – Lapta yolunda varolan eksiklikler ile ilgili çalışmalara da başlanacağını ve burada yarım kalan işlerin hızlı bir şekilde bitirileceğini söyledi.

Gençlerin mülk sahibi olmasını sağlamak için İlk Evim Kredisi projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Üstel, yüzde 70 oranında gence kredi verdiklerini, geriye kalan yüzde 30 gence de aynı imkanın sağlanacağını söyledi.

Başbakan Üstel, her ilçeye sosyal konut yapılması için de çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Üstel, “yasal çalışmalar tamamlandıktan sonra bunu da ilan edeceğiz. Gençlerimize sosyal konut sahibi olmaları için düşük faizli kredi imkanı verecek, ayrıca Kırsal Kesim Arsası olan ve evlerini bitiremeyen insanımız için de düşük faizli kredileri yakında açıklayacağız” şeklinde konuştu.

“İlk kez bizim hükümetimiz döneminde, yetkili sendikalarla imzaladığımız protokol kapsamında 2011 yılı sonrası istihdam edilen kamu çalışanlarımızın maaşlarına yüzde 4 ve yüzde 3.30 luk ek artış verildi” diyen Üstel, hayat pahalılığının altı ayda bir yerine dört ayda bir verilmesi için için de çalışma yaptıklarını kaydetti.

Kaynak : BRTK