  • BIST 111.081
  • Altın 379,740
  • Dolar 6,8473
  • Euro 7,6801
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

Üstel: Anex’in KKTC’ye gelmesini sağlamak önemli bir görevdir

»
Ayrıntılarda yapılan hatalar, benim sorumluluğumda değil
Üstel: Anex’in KKTC’ye gelmesini sağlamak önemli bir görevdir

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Neşet Koçkar’ın tartışmalara konu olan ziyaretini değerlendirerek Anex firmasının KKTC ekonomisine kazandırılmasının büyük önem taşıdığını; bu ziyaretin gerçekleşmesi sırasında yapılan bürokratik hatalardan kendisinin sorumlu tutulamayacağını açıkladı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre katıldığı programda soruları yanıtlayan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel şunları söyledi:

“İlgilendiğimiz insanların kim olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Anex firması, küresel ölçekte 6-7 milyon insanı turizm merkezlerine taşıyan bir firmadır. Türkiye’ye konaklandırdığı Rus turist sayısı 2 milyon; Güney Kıbrıs’ta ise 500 bin kadardır. Böyle bir firmanın en yetkili isimlerini, Kuzey Kıbrıs’a kazandırmanın, özellikle de salgın krizinden sonra ihtiyaç duyacağımız dış kaynak düşünüldüğü zaman ne kadar önemli olduğu ekonomi veya turizm ile ilgili olabilecek herkes tarafından anlaşılabilir bir şey olmalıdır.”

Koçkar ve ekibinin yurda girişi ve konaklaması sırasında muhaceret ve sağlık kurallarına uyulması gerektiğini; kimsenin bu kurallardan kaçmak talebinde bulunmadığını anlatan Üstel,  “Sayın Neşet Koçkar’ın ekibinde kimlerin olduğu veya olacağı benim için elbette ikinci derece önemli bir husustur. Herkesin izlediği gibi gelenler arasında iki kardeşinin varlığı da herkesin dikkatini çekmiş olmalıdır. Turizm Bakanı olarak ben, söz konusu ihale ile ilgili şirket yetkililerinin KKTC’ye gelme talepleri olduğunun KTİMB Başkanı aracılığı ile tarafıma iletilmesi üzerine konuyu önerge ile Bakanlar Kuruluna ilettim. Gerekli sağlık önlemlerinin alınması veya muhaceret işlemlerinin yapılması ilgili bakanlıkların sorumluluklarında olan konulardır. Bunlar benim görevim değildir; diğer bakan arkadaşlarımın görev alanlarına müdahale etmeyi de doğru bulmadım” şeklinde konuştu.

“Ekibin yurda girişinde gerekli işlemler yapılmamış veya gerekli sağlık önlemleri alınmamışsa bunun soruşturulmasına elbette itiraz edecek değilim ve bunun hesabının sorulmasını ben de isterim” diye konuşan Bakan Üstel, bu konuda yapılacak soruşturmaya destek olacağını belirtti.

Lapta’ya yapılacak marina yatırımının ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, bu ihalenin gelişimi ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Lapta Marina ihalesine katılan Kıbrıs Arenco firmasının ihaleden çekildiğini gösteren bir yazıyı 27 Şubat’ta Lapta Belediyesi’ne gönderdiği; Lapta Belediye Başkanı’nın ise 15 Mayıs’ta Koçkar’a ait olan Cyprus Delux Global Travel Ltd’e bir yazı göndererek projeye ilgilerinin devamını sağlamaya çalıştığı ve 26 Haziran 2020 tarihinde ihaleyi kazanan 1.şirketin süresinin dolacağı bildirilmişti. Bu durumda şirketin adamıza gelmeyi talep etmesinde daha doğal ne olabilir ki?

Yapılan tam da budur. Bu temas ve incelemeler yarıda kalmışsa bunun sorumlusu, bu gereksiz tartışmayı yapan veya gerekli muhaceret ve sağlık işlemlerini yapmayan ilgili bakanlıklardır.

Yaşanan olumsuzluklar varsa bunların faturasını Sayın Neşet Koçkar ve arkadaşlarına kesmeye çalışmak ise çok büyük bir hata olur. Onlar havalimanından çıkışımız şöyle olsun; konaklamamız böyle ayarlansın diye bir talepte de bulunmamışlardır. Biz, önce siyasiler olarak, sonra toplum olarak yaptığımız aleni tartışmalar ile bu insanları fazlası ile rencide ettiğimizin farkında mıyız? Hiçbir suçu olmayan insanları adeta linç ettik. Bu sağlıklı bir davranış değildir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üstel: “Sektör, iç turizmle nefes almaya başlayacak”17 Mayıs 2020 Pazar 11:23
  • Merit'in oteller kapalı, işçiler sokakta ama Otelleri açmak için kulis faaliyeti başladı!11 Mayıs 2020 Pazartesi 11:16
  • Bakan Ersoy: Yarın bize turist gönderen bütün ülkelere bir 'niyet mektubu' gönderiyoruz, 'Biz hazırız' diyeceğiz10 Mayıs 2020 Pazar 13:00
  • Avrupa koronavirüs nedeniyle bu yaz evde kalırsa, turizm sektörü nasıl etkilenecek?08 Mayıs 2020 Cuma 14:05
  • THY'nin yaz ayları için uçuş planlaması taslağı: İç hatlar Haziran'da, dış hatlarsa kademeli olarak başlayacak06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:39
  • Airbnb rezervasyonları artıyor06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:36
  • Turizm için önemli çalışma03 Mayıs 2020 Pazar 15:48
  • Çevre dostu çöp kutuları dağıtılıyor30 Nisan 2020 Perşembe 11:57
  • Turizm Bakanlığı'ndan market ve eczanelere çöp kutusu29 Nisan 2020 Çarşamba 13:29
  • Bir milyon tatil paketinde iade krizi20 Nisan 2020 Pazartesi 10:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti