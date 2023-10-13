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Üstel: Artık zamanı geldi... KKTC için dünya ile kucaklaşma zamanıdır

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Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan medyasına demeç verdi, önemli açıklamalarda bulundu....
Üstel: Artık zamanı geldi... KKTC için dünya ile kucaklaşma zamanıdır

Başbakan Ünal Üstel Azerbaycan’da yayın yapan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başbakan Üstel, "Azerbaycan’a 200 kişilik güçlü bir ekiple yapmış olduğumuz ziyaret ve burada gördüğümüz ilgi bize geleceğe dair büyük umut veriyor.
İnanıyorum ki bu ziyaretle başlayacak yeni süreç, iki ülke arasındaki hem kültürel hem ekonomik hem de diplomatik ilişkileri tarihin en üst seviyesine çıkaracaktır.Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev KKTC bayrağı Azerbaycan’da da dalgalanacak demişti. Bugün bayraklarımız Azerbaycan’da, Bakü’de dalgalanıyor. Bu bizi çok mutlu etmiştir" dedi.

"Üç devlet tek millet" şiarıyla yola devam ettiklerini de vurgulayan  Başbakan Ünal Üstel, şunları kaydetti: " Artık zamanı geldi. 3. Devlet olan KKTC için dünya ile kucaklaşma zamanıdır. Bu 3. devlet bugünlere gelene kadar çok bedeller ödedi. Çok şehitler verdi. Çok acılar çekti,
Dilimiz bir, milletimiz bir, geleceğimiz birdir.
Dünya bazen vatanlarımızı masa başında çizgilerle belirlemeye çalıştı. Bunun mümkün olmadığını Türkiye, Azerbaycan ve Kıbrıs Türk halkı kendi kurtuluş savaşlarını vererek ispatlamıştır. Biz birbirimize sahip çıkmaya devam ettikçe kimse vatanlarımıza göz dikemez, kimze bizi esaret altına alamaz, egemenliğimizi ortadan kaldırmaz."

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