Üstel, Ataoğlu ve Arıklı yarın Ankara'ya gidiyor

Başbakan Dt. Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve beraberindeki heyet ile birlikte yarın saat 15.35’de Ercan üzerinden Ankara’ya resmi temaslarda bulunmak üzere bir ziyaret gerçekleştirecek.
Ankara’da resmi temaslarda bulunacak olan Başbakan Ünal Üstel ve heyeti temaslarını tamamladıktan sonra 1 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 12.50’de adaya dönecek.
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