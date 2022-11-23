  • BIST 4.507,24
  • Altın 1040.389
  • Dolar 18.6297
  • Euro 19.209
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKADSÖ’den yeni salgın adımı! 300 bilim insanı toplanıyor

Üstel: Avrupa'nın şımarık çocuklarından ters cevaplar gelmeye başladı

» »
Başbakan Ünal Üstel, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’nca, KKTC‘nin 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.
Üstel: Avrupa'nın şımarık çocuklarından ters cevaplar gelmeye başladı

Resepsiyondaki konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda  KKTC için yaptığı çağrıyı anımsatan Başbakanı Ünal Üstel, “Avrupa’nın şımarık çocukları ve AB’den ters cevaplar gelmeye başladı. Bu toplulukların bugüne kadar bize uyguladığı ambargolardan sonra en son konuşacak olanlar kendileridir” dedi.

Başbakan Üstel, 2023’te KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri alacağına inanç belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emrah Hakan hayatını kaybetti23 Kasım 2022 Çarşamba 09:01
  • Taner Ulutaş Yazdı: Bu deprem çatıyı uçurur erken seçimi gel der !...23 Kasım 2022 Çarşamba 08:40
  • Bağımsızlık Yolu: Kazım Denizci’nin Gözaltına Alınması Kabul Edilemez!22 Kasım 2022 Salı 20:29
  • Süleyman Karabey hayatını kaybetti22 Kasım 2022 Salı 20:10
  • Öztürkler: KKTC’de Kalmak İsteyen Yabancılar Bu Ülkenin Hukuk Kurallarına Uymalılar22 Kasım 2022 Salı 19:34
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’ye gitmek üzere adadan ayrıldı22 Kasım 2022 Salı 19:19
  • Keleşzade: Kazım Denizci’nin Gözaltına Alınması Kabul Edilemez!22 Kasım 2022 Salı 19:01
  • Töre: KKTC yatırımlara açık bir ülke22 Kasım 2022 Salı 18:56
  • Gazeteci Kazım Denizci gözaltına alındı22 Kasım 2022 Salı 18:47
  • Beklenen açıklama geldi! Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers'dan Basın Açıklaması22 Kasım 2022 Salı 18:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti