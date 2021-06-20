Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı .

Üstel mesajında;

‘Varlıklarıyla bizlere güç ve ilham veren, çocukları ve aileleri için her türlü fedakarlığı gösteren tüm babalarımız ailemizin kahramanlarıdır.

Babalarımızın sağlığı için bu yıl Babalar Günü’nde her zaman olduğu gibi sevgimizi, ilgimizi eksik etmeden, sosyal mesafe kurallarına uyarak yanlarında olmalı, onları hatırlamalıyız.

Tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutlar, vefat edenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı, güzel bir ömür dilerim’ dedi.