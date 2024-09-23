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Üstel: "Bakanlar Kurulunda Değişiklik Düşünmüyorum"

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İşte Ünal Üstel'in KIBRIS Gazetesi'ne verdiği röportajın başlıkları:
Üstel: "Bakanlar Kurulunda Değişiklik Düşünmüyorum"

İşte Ünal Üstel'in KIBRIS Gazetesi'ne verdiği röportajın başlıkları:

"Kendimi Emanetçi Görmedim"
Ünal Üstel, başbakanlık ve genel başkanlık görevlerini üstlendiği günden bu yana hiçbir zaman kendini "emanetçi" olarak görmediğini belirtti.

"Kuzey Kıbrıs'ta Siyaset Yapmak Kolay Değil"
Üstel, Kuzey Kıbrıs'ta siyaset yapmanın zorluklarını yaşayarak öğrendiğini ve özellikle başbakan olduktan sonra bu zorlukları daha derinden hissettiğini ifade etti.

"Aileme Minnettarım"
Üstel, bu zorlu süreçte kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederken, ailesine, özellikle eşi ve çocuklarına olan minnettarlığını vurguladı.

"Türkiye ile Uyum Eleştirilerini Anlamıyorum"
Türkiye ile ilişkilerde uyumu eleştirenleri anlamakta zorlandığını söyleyen Üstel, Türkiye ile kurdukları "nitelikli kader birliğine" dikkat çekti.

"Bakanlar Kurulunda Değişiklik Düşünmüyorum"
Siyasi dedikodulara rağmen, Ünal Üstel, Bakanlar Kurulu'nda herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmediğini belirtti.

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