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Üstel Başbakanlığı bırakacak mı? Hasipoğlu açıklama yaptı...

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Üstel Başbakanlığı bırakacak mı? UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu açıklama yaptı...
Üstel Başbakanlığı bırakacak mı? Hasipoğlu açıklama yaptı...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in görevi bırakacağı yönündeki haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, "Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ünal Üstel hakkında çıkarılan dedikoduları şaşkınlık ve üzüntü içerisinde duyuyor ve sosyal medyada görüyorum” dedi.

Sağlık sorunları nedeniyle Başbakan Üstel’in görevini bırakacağı şeklinde ‘anlamsız’ haberler yayıldığını aktaran Hasipoğlu, “Bunların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, “Başbakanımız çok ağır bir kornea nakli ameliyatı geçirmiştir. Buna rağmen korunarak görevinin başına zaman kaybetmeden geçmiştir. Yerel seçim döneminde inanılmaz bir performans sergilemiş, 40 günde neredeyse adayı dört kez turlamış, tüm köyleri kahveleri ziyaret etmiştir ve birçok vatandaşın elini sıkmıştır" açıklamasını yaptı.

“NE ERKEN SEÇİM VARDIR NE DE KURULTAY”

Yerel seçimlerde UBP’nin üç büyük şehri kaybetmesine rağmen altı önemli bölgeyi kazandığını aktaran Hasipoğlu, “UBP, en fazla belediye meclis üyesi sayısına sahip olarak, birinci parti olmuştur” diye konuştu.

ÜSTEL’E TAM DESTEK KARARI

“Ünal Üstel başkanlığındaki hükümetimiz gerek kamu çalışanlarını gerekse özel sektör çalışanlarını mağdur etmemiştir” diyen Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“Gerekli ekonomik tedbirleri alarak yüksek enflasyon ve Koronavirüs pandemisinin yarattığı kötü mali tablolara rağmen ülkede istikrarlı bir ekonomik yapı sağlanmaya başlamıştır. Ne erken seçim vardır ne de kurultay. Kimse Sayın Üstel ile ilgili asılsız haberleri yayarak, görevi bırakacağı dedikodusu yaymaya kalkmasın. Gerçekleştirdiğimiz; grup, MYK ve Parti Meclisi toplantılarında Başbakan Üstel’e tam destek kararı çıkarken, ayrıca tüzük değişikliği yapmak için kendisine yetki verilmiştir."

“ERKEN SEÇİM OLMAYACAK”

Hasipoğlu, “Erken seçim olmayacağı gibi erken kurultay da söz konusu değildir. Kurultayımız zamanı gelince yapılacaktır" ifadelerini de kullanarak, şöyle devam etti:

“En erken seçim 2025 cumhurbaşkanlığı ve 2026 yerel seçimleridir. Ünal Üstel başkanlığındaki UBP-DP-YDP hükümetinin yarattığı istikrar ve almaya başladığı ciddi ekonomik tedbirler ile birlikte kesintisiz vatandaşımıza hizmet etmeye devam edecektir..."

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