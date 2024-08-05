Üstel: Başkaları kaos peşindeyken, ben size iktidar vaat ediyorum

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel adaylık başvurusunu yaptı. Üstel, başvurusu sonrasında basına açıklama yaptı.

Üstel’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

-Parti zorlu günlerden geçerken, arkadaşlarımın talebi üzerine bu görevi devraldım. Bir çok proje ve reformu gerçekleştirmenin onurunu yaşadım.

-Ercan Havalimanı, Belediyeler Reformu, birçok yol projesi, hastane projeleri hepsini hayata geçirdik. Yıllardır istihdam edilmeyen engellileri istihdam ettik, sosyal konut projeleri başlattık. Halkımıza maaş krizleri yaşatmadık. Kamu ve özel sektör çalışanlarımıza tarihte görülmemiş maaş iyileştirmeleri yaptık. Asgari ücreti Avrupa oranına getirdik. Sanayiye, tarıma hayvancılığa tarihte görülmemiş teşvikler verdik ve söz verdiğimiz zamanda ödedik. Kadın girişimcilerimize hibeler krediler destekler sağladık. Gençlerimize ilk evim desteği verdik, kırsal kesim arsalarının alt yapılarını tamamladık. Daha anlatılacak çok ilkeye imza attık.

-Biz çalıştık, ülkemiz kazandı, hükümet kazandı.

-Şimdi sırada yeni hayalleri gerçeğe çevirmek var. Kimsenin kuşkusu olmasın. Üyelerimizin büyük desteği ile verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz.

-Türkiye ile ilişkilerimiz en uyumlu günlerini yaşıyor. Kaynaklarda yeni rekorlara imza atıyoruz. İmzaladığımız her protokolde gerçekleştiremediğimiz acil ihtiyaçları açıkça konuşuyoruz.

Yapamayacağımız sözler vermiyoruz.

-Bize duyulan güven arttı bunu da siyasi istikrarla sağladık. Bugüne kadar hiç olmadığı kadar istikrarlı bir gidiş var. Bundan rahatsız olanlar elbette var. İktidarla, istikrarla devam diyoruz

-Kurultayımız bu yüzden çok önemli çünkü iktidardayız. Yaşanacak bir istikrarsızlık hükümete ve istikrara da yansıyacak. Bu kurultay sadece bir başkanlık seçimi değildir, bunu böyle görenler büyük hataya düşer.

-Bu kurultay yarım istikrar kurultayıdır, proje, reforma devam etme kurultayıdır. Yeni hükümet krizlerine onay vermeme kurultayıdır. Erken seçimlere dur deme kurultayıdır.

-UBP içinde karışıklık yaratarak iktidar olmayı hedefleyenlere dur deme, kriz peşinde koşanlara dur deme kurultayıdır.

-Bu kurultay KKTC diyenlerin zafer kazanacağı kurultaydır.

-Kurultay sürecinin başladığı günden itibaren gerek şahsıma, gerek aileme gerek hükümet ve partiye atılmadık çamur kalmadı. Ana muhalefet ağzı ile konuşarak, gazeteleri arkasına alanlar saygı sınırlarını aşan ithamlarla bize saldırıyorlar. Muhalefetin bazı yönetici ve vekilleri paylaşımlarla UBP içini karıştırmak adına ellerinden geleni yapıyorlar. Gazetelerini UBP kurultayını dizayn etmek için kullanıyorlar. UBP saldırı altında ama biz biriz tek yüreğiz.

-Muhalefet parti ve gazetelerini arkasına alarak, kendi partisine saldıranlara, hükümetlerini kötüleyenlere UBP’liler sandıkta gereken cevabı verecektir.

-Ben yoksam UBP de olmasın diyenler bize güneş sevgisi öğretemez.

-Muhalefette bilsin UBP’yi bölemezsiniz, erken seçime mecbur bırakamazsınız. Bu kurultaydan hiç olmadığımız kadar bir ve güçlü çıkacağız. Zaferden zafere koşacağız.

-Resmi adaylık başvurumu yaptım. Ben size iktidarda kalmayı, istikrarlı hükümeti ve projeleri bitirmeyi vaat ediyorum. Sorunları çözmeyi vaat ediyorum. Size herkesi kucaklayan bir UBP vaat ediyorum.

-Gençlerin kadınların önünün açıldığı bir UBP vaat ediyorum. Ben size gelecekte yapılacak seçimlerde zaferle çıkacak bir parti vaat ediyorum ve söz veriyorum.

-Başkaları kaos peşindeyken ben size iktidar vaat ediyorum.

-Oylarınız istikrar için iktidar için olacak.

-Kurultayımız partimize hayırlı olsun. Durmak yola devam, zafer bizimdir, zafer inananlarındır.

Ünal Üstel, Hasan Taçoy’un adaylık başvurusu ile ilgili bir soru üzerine de ‘Hasan Taçoy bizim evladımızdır’ ifadelerini kullandı.