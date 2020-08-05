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Üstel: “Baybars görevden alınmalı”

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UBP Milletvekili Üstel, İçişleri Başkanı Baybars’a işaret ederek “İmar planında başkana yapılan hareket çok yanlıştı, söyledikleri ile yazdığı birbirini tutmuyor” ifadelerini kullandı
Üstel: “Baybars görevden alınmalı”

Başbakan Tatar’ın bu yanlışı kabul etmeyerek Baybars’ın görevinden alınması gerektiğini savundu.

UBP Milletvekili Ünal Üstel, Ada TV’de yayınlanan ve Haluk Doğandor’un hazırlayıp sunduğu ‘Günaydın Ada’ programının konuğu oldu. Üstel, ülkedeki pandeminin devam etmesi ve ekonomik sıkıntıların boy gösteriyor olmasının nedenini hükümetin tedbirsizliğine bağladı. Üstel, hükümetin pandemi döneminde çıkardığı paketlerin esnafa yararı olmadığını ve yeni bir pakete ihtiyaç olduğunu da aktardı.  

Ünal Üstel, “Esnafa ve vatandaşa yardımcı olacak bir paket daha açıklanmalıdır. Bankaların kuralları hafifletilmelidir” dedi.

UBP Milletvekili Üstel, İçişleri Başkanı Ayşegül Baybars’a işaret ederek “İmar planında başkana yapılan hareket çok yanlıştı” ifadelerini kullandı.

Başbakan Tatar’ın bu yanlışı kabul etmemesi gerektiğini ve Ayşegül Baybars’ı görevinden alınmasının doğru olduğunu savundu.

Üstel, Başbakan Tatar’a yayınlattırılan emirnamede yazanlar ile ilgili konuşarak “Baybars’ın söyledikleri ve emirnamede yazanlar birbirini tutmuyor” dedi.

Hükümetin içerisinde yaşanan buhrana işaret eden Üstel, “Koalisyon hükümeti buzdolabında duruyor. Esnaf kan alıyor, ekonomi çökme noktasında…” diyerek koalisyon hükümetinin bu şekilde devam etmesi halinde yeni bir seçim olması gerektiğinin altını çizdi.

Ünal Üstel, “Şartlar neyi gerektiriyorsa hükümet onu yapmalıdır. Koalisyonun bitmesi gerekiyorsa bitmelidir, değişmesi gerekiyorsa değişmelidir” ifadelerini kullandı.  

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