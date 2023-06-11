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Üstel: Bazı ürünlerde KDV sıfırlanıyor!

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Üstel: Bazı ürünlerde KDV sıfırlanıyor!
Üstel: Bazı ürünlerde KDV sıfırlanıyor!

Başbakan Ünal Üstel, UBP’nin dün akşam düzenlenen toplantısında, önemli bir açıklama yaptı.

Üstel, dövizdeki dalgalanmanın halkın alım gücünü zorladığının farkında olduklarını, bir dizi çalışma başlattıklarını söyledi.

Üstel, “Bugün merkez bankasında toplantı yaptık. Durumu değerlendirdik. Yeni bir adımı açıklamak istiyorum. Bazı temel tüketim maddelerinde bir süre KDV sıfırlanıyor. Başka kaynaklardan telafi edeceğiz” dedi.

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