Üstel: Beldeleri gezerek, belediyeler reformunu izah edeceğim

İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Didem Gürses’in hazırlayıp sunduğu ‘Alternatif’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümet krizinde yaşanan sürece işaret eden Üstel, “Bir gerçek var, çok zor şartlardan geçiyoruz... Hükümet, kendi içerisinde çıkan bir çıkmazdan dolayı bozuldu. Muhalefet erken seçim için zorluyor, saygım var onların görüşüdür. Ama bir gerçek var, ülkemiz yeni bir erken seçimi kaldıramaz. Bir erken seçim bu ülkenin sonu olur” dedi.

Hükümet programının aynı gibi olduğunun doğru olduğunu da söyleyen Ünal Üstel, muhalefetin Perşembe günü hükümet programını değerlendireceğini Cumartesi günü onaylanacağını aktardı.

“GEÇMİŞTE KENDİ YAPTIKLARINI DA ELEŞTİRSİNLER”

Belediyeler reformu hakkında konuşan İçişleri Bakanı Ünal Üstel, “14 sene buzdolabında kaldırıldı. Şimdi muhalefet ile birlikte Ad-Hoc Komite’de sil baştan yapacağız” diye konuştu.

Üstel, eleştirilere de dikkat çekerek, “Bizi eleştiriyorlar ama geçmişte yaptıklarını da eleştirmelerini istiyorum. Köyleri belediyelere bağlarken siyaset yaptılar, oy alacakları köyleri kendilerine bağladılar” ifadelerini kullandı.

“BU REFORMLARI YAPMAZSAK BİR 4 SENE DAHA KAYBEDECEĞİZ”

Geçmişteki bakanların yaptıkları çalışmaların harmanlandığını da belirten Üstel, “Mevcut çalışmaları harmanladık, hukukçularla çalıştık, ve Meclise getirdik. Çünkü yerel seçimler erken bir tarihteydi. Bu reformları yapmazsak bir 4 sene daha kaybedeceğiz. Dünya bu reformaları yaparken biz neden yapmayalım?” diye sordu.

“Eksiğimiz olabilir, hiç itirazım yok” diyen Üstel, "Meclis komisyonları nedir, bir süzgeçtir. Eksiği varsa, fazlası varsa bilir kişilerle tartışılır ve doğrusu yapılır” şeklinde konuştu.

Üstel, belediyeler reformu kapsamında muhalefet ile görüşmeye devam edeceklerine işaret ederek, seçim tarihinin ise Ad-Hoc Komite’de görüşülebileceğini kaydetti.

“BELEDİYE ÇALIŞANLARININ BİR TANESİ DAHİ DURDURULMAYACAK”

Üstel, şöyle konuştu:

“Eksiklerimiz veya hatalarımız olabilir ama bu zaman o zaman değil, bu zaman birlik beraberlik zamanıdır, dayanışma zamanıdır.

Belediye çalışanlarının bir tanesi dahi durdurulmayacak. Bazı arkadaşlarımız popülizm yapsın diye yanlış bilgilendirme yaptı. Bayramdan sonra bütün beldeleri gezip, izah edeceğim. Biz belediyelerin mali yapısını güçlendiriyoruz. Hepsi daha iyi şartlarda çalışacak.”

ÜSTEL’DEN ÖZKIRAÇ’A: “HUKUKTA GÖRÜŞMEK ÜZERE...”

Elektrik fiyatlarındaki indirimlerin Bakanlar Kurulu’nun gündemine gelebileceğini de söyleyen Üstel, yarın saat 12.00’de Bakanlar Kurulu’nun toplanacağını ifade etti.

Kıbrıs Türk Elektrik Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç’ın kendisine yönelik eleştirileri hakkında da konuşan Üstel, şöyle konuştu:

“Yaptığı çirkin açıklamaların kararını mahkeme verecek. Bize söylemediğin bırakmadı ama ben doğruları söylemeye devam edeceğim. Hak etmediğim lafları söyledi, şikayetlerimi yaptım. Artık gitip mahkemeye hesap verecek. Hukukta görüşmek üzere...”

PROTOKOL... “ART NİYET YA DA KAÇIRILAN BİR ŞEY YOK”

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 2022 İktisadı ve Mali İş Birliği Protokolüne de işaret eden Üstel, şunları söyledi:

“Protokol metni kitapçık şeklinde ülkemize geldi. Ufak tefek hatalar olduğu için tekrar Ankara’ya gönderildi. Yeni metin gelen kadar hükümet krizi çıktı. O yüzden bekledi... Herhangi bir art niyet ya da kaçırılan bir şey yok.”