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Üstel Belediye Başkanları ile Olası Depremi Konuştu

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Başbakanlıkta, Başbakan Ünal Üstel, 15 belediye başkanı ve 3 belediye asbaşkanının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, olası bir doğal afete yönelik hazırlıklarda yerel yönetimlerin üstlenebileceği sorumluluklar ve bu sorumluluğu  yerine getirebilmel
Üstel Belediye Başkanları ile Olası Depremi Konuştu

Son derece yapıcı önerilerin ortaya konduğu toplantıda,  taraflar halkın olası bir felakete karşı can güvenliğinin sağlanması için merkezi hükümetle yerel yönetimlerin süreci işbirliği içinde götürmesi gerekliliğine vurgu yaptılar.


Toplantıda belediye başkanları ile Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen deprem felaketi süresince merkezi hükümet tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler de veren Başbakan Ünal Üstel, ayrıca belediye başkanlarına sürece yapmış oldukları katkılarından dolayı teşekkür etti ve bir teşekkür belgesi de takdim etti.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Başbakan Ünal Üstel, “Yaşanan deprem felaketinden çıkarılması gereken pek çok dersler olduğunu,  ülkenin en kısa sürede olası bir deprem veya doğal felakete hazır hale gelmesi için yerel yönetimlere de çok önemli görevler düştüğünü” söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, “Bizim bu hazırlıkları tamamlayabilmemiz için yerel yönetimlerimizin de aktif bir şekilde sürece dahil olması son derece önem arz ediyor, belediye başkanlarımız kendi bölgelerine son derece hakim. Dolayısı ile ortaya koyacakları bilgiler bizim en iyi yol haritasını çıkarmamıza önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

Toplantıda söz alan belediye başkanları ise belediyelerin bu süreçte daha etkin olabilmesi için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerle teknik ekipman eksikliklerinin giderilmesi noktasındaki görüşlerini ortaya koydular.

Belediye personellerinin afete yönelik eğitilmesi konusunun da son derece önemli olduğuna vurgu yapan belediye başkanları Başbakanlığın bu konuda gerekli girişimleri başlatmasını da istediler.

Toplantı belediye başkanlarına teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile son buldu.

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