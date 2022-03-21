  • BIST 2.175,27
  • Altın 921.637
  • Dolar 14.8207
  • Euro 16.3709
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Üstel: Belediyeler Reformunda 20 Bin Nüfusu Kriter Aldık

» »
İçişleri Bakanı Ünal Üstel, belediyeler reformu konusunda yapılan eleştiriler karşısında meclis genel kurulunda cevaben söz aldı.
Üstel: Belediyeler Reformunda 20 Bin Nüfusu Kriter Aldık

İçişleri Bakanı Ünal Üstel, belediyeler reformu konusunda yapılan eleştiriler karşısında meclis genel kurulunda cevaben söz aldı.

Ünal Üstel eleştirilere karşın öneri olmadığını, bunun popülizm olduğunu, AB, Türkiye ve Güney Kıbrıs reform uygularken bizim neden erteleyeceğimizi sordu.

Üstel coğrafi konum ve nüfus kriterleri ile çalışmanın yapıldığını, 20 Bin nüfusu kriter aldıklarını, belediye ve bucakaların bu kriterle oluşturulduğunu ve hiçbir siyasi düşüncenin de bulunmadığını ifade etti.

Belediyeler reformunun ‘yangından mal kaçırır’ gibi Meclis’e getirilmediğini savunan Üstel, muhalefet başkanlarına “Sene sonuna kadar seçimleri ertelemeye var mısınız?” diye sordu.

Üstel, bu yasayı hazır bulduğunu ve bütün bakan arkadaşların katkı koyduğunu aktardı.

Geçmişte de seçimlerin ertelendiğini anlatan Üstel, “Anayasaya saygımız var. Dışına çıkmadık, çıkmayız" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Belediyeler Reformu Deyip de Toplu İş Sözleşmesini Berhava Edemezsiniz21 Mart 2022 Pazartesi 16:34
  • Toplamda 56 Kaza Gerçekleşti. 11 Kişi Yaralandı21 Mart 2022 Pazartesi 16:23
  • Taçoy: Down Sendromlu Bireylerimizin Her Zaman Yanındayız21 Mart 2022 Pazartesi 16:22
  • Elcil: Kimseye Yasaların, Kuralların Üzerinde Davranma Avantajı Vermez21 Mart 2022 Pazartesi 16:17
  • Ataoğlu: Onların Sevgileri Sonsuz, Saf ve Gerçektir21 Mart 2022 Pazartesi 16:14
  • KITSAB ve TURSAB, Kuzey Kıbrıs’ın Daha Kapsamlı Tanıtılması İçin İş Birliği Yapacak21 Mart 2022 Pazartesi 16:09
  • Belediyelerde Örgütlü Sendikalar Meclis Önünde Eylem Yaptı21 Mart 2022 Pazartesi 16:05
  • Çevre Mühendisleri, Güngör Düzenli Depolama Alanı’yla İlgili Teknik Raporun Paylaşılmasını Talep Etti21 Mart 2022 Pazartesi 15:59
  • Tatar: Maraş, KKTC’nin En Değerli Bölgelerinden Biridir21 Mart 2022 Pazartesi 15:55
  • Oymen: Kaynaklarımız Tükenmez Değil21 Mart 2022 Pazartesi 15:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti