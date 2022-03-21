Üstel: Belediyeler Reformunda 20 Bin Nüfusu Kriter Aldık

İçişleri Bakanı Ünal Üstel, belediyeler reformu konusunda yapılan eleştiriler karşısında meclis genel kurulunda cevaben söz aldı.

Ünal Üstel eleştirilere karşın öneri olmadığını, bunun popülizm olduğunu, AB, Türkiye ve Güney Kıbrıs reform uygularken bizim neden erteleyeceğimizi sordu.

Üstel coğrafi konum ve nüfus kriterleri ile çalışmanın yapıldığını, 20 Bin nüfusu kriter aldıklarını, belediye ve bucakaların bu kriterle oluşturulduğunu ve hiçbir siyasi düşüncenin de bulunmadığını ifade etti.

Belediyeler reformunun ‘yangından mal kaçırır’ gibi Meclis’e getirilmediğini savunan Üstel, muhalefet başkanlarına “Sene sonuna kadar seçimleri ertelemeye var mısınız?” diye sordu.

Üstel, bu yasayı hazır bulduğunu ve bütün bakan arkadaşların katkı koyduğunu aktardı.

Geçmişte de seçimlerin ertelendiğini anlatan Üstel, “Anayasaya saygımız var. Dışına çıkmadık, çıkmayız" dedi.