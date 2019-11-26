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Üstel: Bilet fiyatları yüksek vergilerden dolayı pahalı

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Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, tüm katkı koyan milletvekillerine teşekkür ederek, yapılan tüm katkı eleştiri ve önerilerin ülke turizmi ve çevreye verilen önemi gösterdiğini söyledi.
Üstel: Bilet fiyatları yüksek vergilerden dolayı pahalı

Üstel, ulaşımın; bir ada ülkesi ve özellikle direkt uçuşların olmadığı KKTC için çok önemli olduğunu, İngiltere’den veya diğer yerlerden yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çalıştıklarını, yeni havalimanı da açılınca bütün hukuk yolları zorlanılarak ülkeye direkt uçuşların zorlanabileceğini söyledi. 2020 yılında yeni havalimanının tamamlanacağını düşündüklerini ifade eden Üstel, yeni havalimanının tamamlanması ile büyük gövdeli uçakların da ülkeye inebileceğini ve uçak bilet fiyatlarının düşeceğine inanç belirtti. Üstel, bilet fiyatlarının yüksek vergilerden dolayı pahalı olduğunu, denizde de aynı sıkıntıların olduğunu ve bu sıkıntıları aşmak için ulaşımda ve tanıtımda gerekli adımları atmak için çalışmalar yaptıklarını anlatarak, İngiltere’de ilk kez dijital tanıtıma geçtiklerini, giderleri düşürdüklerini, bütçeyi Türkiye Cumhuriyeti ile de birlikte çalışarak destek alarak daha tasarruflu kullandıklarını söyledi.

Katıldıkları fuar sayısını da artırdıklarını ifade eden Üstel, yeni imaj, yeni plan projeler ve reklamlarla ülke turizmini tanıtmaya, geliştirmeye devam edeceklerini anlattı. Üstel, Girne Antik Limanda ihaleye çıkacaklarını ve Ocak ayında gerekli tadilat işlemlerinin başlanmasını beklediklerini, limanın eskiye göre düzenleneceğini söyledi. Ülke turizminin geliştirilmesi, katı atıkların bertaraf edilmesi, kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve çevrenin korunması, Çevre Dairesinin geliştirilmesi için gerekli tüm çalışmaları bütün ilgili taraflarla birlikte çalışarak sürdürdüklerini ifade eden Üstel, teşvik sisteminin ülkeye getirisinden bahsetti, yerel işgücünün ve yerli ürün kullanımının artırılması için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

TURİZM ŞURASI 11 OCAK’TA…

Üstel, turizmin ülkede bir politika içinde yürütülmesinin, plan programın önemine işaret ederek, 2021-2023 yılları için gerekli tüm adımları tüm paydaşlarla birlikte yapacaklarını ifade etti, 11 Ocak 2020’de turizmde bir devlet politikası oluşturmak amacıyla “Turizm Şurası” yapacaklarını kaydetti.

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