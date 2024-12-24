Üstel: Bu dava istediğimiz gibi sonuçlanıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz

Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi önünde yaptığı açıklamada, bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güvendiklerini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi önünde yaptığı açıklamada, bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güvendiklerini belirtti.

Başbakan Üstel, “Buraya gelirken bir başbakan olarak, bir baba olarak buradayım. Halkımın hak ve hukukunu aramak için buradayım. Bir baba olarak da ailem olarak gördüğüm insanların yanındayım” ifadelerini kullandı.

“Ben inanıyorum ki adalet tecelli edecek” açıklamasını yapan Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güvendiklerini kaydetti.

Bütün bilirkişi raporlarının çocuklarımıza mezar olan İsias Otel’in insan hatalarından kaynaklandığını ortaya koyduğunu belirten Başbakan Üstel, “Temennimiz ve istediğimiz adaletin en iyi şekilde tecelli etmesidir. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güveniyoruz ve inanıyoruz” dedi.

Üstel, “Bu dava sonuçlanıncaya kadar biz KKTC olarak peşinde olacağız. Bu dava istediğimiz neticeye gidene kadar mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.