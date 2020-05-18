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Üstel: Büyük bir üzüntü içerisindeyiz

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Üstel: Büyük bir üzüntü içerisindeyiz
Üstel: Büyük bir üzüntü içerisindeyiz

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, “büyük bir üzüntü içinde” olduklarını kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde çıkan yangın dolayısıyla mesaj yayımladı.
Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi.

“Dün ülkemizde çıkan yangın dolayısı ile gün boyunca zor anlar yaşadık.Sıcakların artması ile birkaç gündür farklı farklı bölgelerde talihsiz yangın olayları meydana geldi. Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde yaşanan yangın, ne yazık ki büyük bir tahribata yol açtı.

Rüzgarında etkisi ile bir anda büyüyen ve ormanlık alana sıçrayan yangında, çevremiz, yaban hayatı ve ağaçlarımız yanarak zarar görmüştür. Bu durum karşısında büyük bir üzüntü içindeyiz. Tek tesellimiz kimsenin canına zarar gelmemiş olmasıdır.

Her zaman olduğu gibi bu üzücü günümüzde de yanımızda olarak yangın helikopterlerini gönderen Anavatanımız Türkiye’ye de teşekkür ederim.

Yangına müdahale etmek için bireysel iş makinelerini seferber eden vatandaşlarımıza, itfaiye, sivil savunma ve askerimize ise göstermiş oldukları üstün gayret ve özveri nedeni ile şükranlarımı sunarım.

Tepebaşı ve Kalkanlı bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere ODTÜ Kampüsündeki öğrencilerimiz ve Kalkanlı Yaşam Evinde bulunan yaşlılarımız yangın dolayısı tahliye edilerek zor anlar yaşamışlardır. Umarım bir kez daha böylesi üzücü felaketleri yaşamayız. Tüm bölge insanımıza ve halkımıza geçmiş olsun.”

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