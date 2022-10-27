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Üstel: "Çalışmalar ülkenin her noktasında sürecek"

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Başbakan Ünal Üstel, Aşağı Bostancı’da kırsal kesim arsalarındaki asfalt döküm açılış törenine katıldı.
Üstel: "Çalışmalar ülkenin her noktasında sürecek"

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Konut Edindirme İdaresi’nin ‘her hafta bir köyde olacağız’ sloganıyla başlattığı köylerdeki kırsal kesim arsaları altyapılarının tamamlanması çalışmaları çerçevesinde Aşağı Bostancı’da asfalt döküm açılış töreni yapıldı.

Törende konuşan, Başbakan Ünal Üstel, hükümetin, geçmişten gelen biriken sorunlar, çözüm bekleyen konular ve ihtiyaç olan yasalarla ilgili çalışmalar başlattığını kaydederek, kırsal kesim arsası altyapılarının da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Üstel, çalışmaların ülkenin her noktasında devam edeceğini, amaçlarının gençlerin ülkelerine sahip çıkıp yaşadıkları topraklara kök salması ve bu ülkede yaşamlarını devam ettirmelerinin sağlanması olduğunu vurguladı.


Yerel seçimlere de değinen Üstel, 18 belediye ile seçime gidileceğini ve bu seçimlerin ülke, anavatan Türkiye ve ulusal dava çok önemli olduğunu söyledi.

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