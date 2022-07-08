Üstel: Canla başla çalışmaya devam ediyoruz

Üstel mesajında şunları söyledi:

İslam dünyasında önemli bir yeri olan Kurban Bayramı’nı ülkemizde de idrak etmeye hazırlanıyoruz. Tüm dünyanın zor bir dönemeçten geçtiği bir dönemde içinde bulunduğumuz şartlar dolayısıyla daha çok kenetlenmeye ihtiyaç duymaktayız. Bu bakımdan Kurban Bayramı vesilesiyle, tüm insanlık ve toplumumuz için sevgi, saygı, dayanışma, yardımlaşma ve tüm insani değerlere daha da önem vermeliyiz.

Kurban Bayramını kutladığımız bu anlamlı günlerde, ülkemizin daha refah günlere ulaşması için güzel dileklerde bulunurken, bayramın öncelikle sağlık, huzur ve muhabbet ortamında kutlanmasını temenni ederim. Hükümetimiz, bu zor dönemde üstlenmiş olduğu sorumlulukların bilinciyle, halkımızla birlik, dayanışma ve uzlaşı içerisinde hizmet vermek adına canla başla çalışmaya devam etmektedir. Bayram dönemi vesilesiyle bir kez daha, herkesin birbirine sevgi ve saygı çerçevesinde davranarak, hoşgörü içerisinde, manevi değerlere sahip çıkılmasının önemine dikkat çekmek istiyorum. Gelecek nesillerimizin esenliği uğruna, karamsarlıkları bir kenara bırakarak, işbirliği ve dayanışma içinde hareket ederek sorumluluk bilinci ve özveriyle ülkemizin gelişip kökleşmesine de katkıda bulunacak çabaları esirgememeliyiz. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığımız güç ve destekle, devletimize olan inanç ve ülkemize duyduğumuz sevgiyle, daha güzel günlere ulaşmak için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramının yeni umut, inanç ve güzelliklere vesile olması temennisiyle, tüm Halkımızın, Anavatan Türkiye’nin ve tüm İslam dünyasının Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım.​